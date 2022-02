JavaScript utility to create a universal WebWorker from a function

Installation

$ npm install inline -worker

API

InlineWorker

constructor(func: function, [ self: object ]): Worker | InlineWorker

Example

const InlineWorker = require ( "inline-worker" ); let self = {}; let worker = new InlineWorker( function ( self ) { self.onmessage = function ( e ) { postMessage(self.bark(e.data)); }; self.bark = function ( msg ) { return msg + "!!" ; }; }, self); worker.onmessage = function ( e ) { console .log(e.data + "!!" ); }; worker.postMessage( "hello" );

What is worker instance?

if (global.window === global) { assert(worker instanceof Worker); } else { assert(worker instanceof InlineWorker); }

You can test worker internal functions via self .

assert(self.bark( "bye" ) === "bye!!" );

License

MIT