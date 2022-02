Open Source Library, Converting Misspelled English characters into Korean letters (& vice versa)



Version Release Date Changes Contributors v1.0.3 2018.08.07 #7 영타 -> 한글로 변환 시켜주는 로직 수정. 알파벳 소문자 26개, 대문자 26개 총 52개에 맞춰서 한글과 매핑함. 738 v1.0.4 2018.08.11 #4 Gulp로 workflow 자동화 (inko.min.js 파일 생성), #8 Bower에 라이브러리 등록 738 v1.0.5 2018.08.11 inko.js에서 package.json 파일을 import하는 부분 제거 738 v1.0.6 2018.08.25 #12 hlhlhl -> ㅚㅗㅣㅗㅣ로 변환되는 버그 수정, #14 rtk -> ꦵ로 변환되는 버그 수정, #15 복자음 가능 여부 옵션화, config 함수 추가 algoshipda, 738 v1.0.7 2019.04.21 #22 is한글 함수에서 "가" ~ "긯" 범위를 한글로 인식하지 않는 버그 수정 738, EntryDark v1.1.0 2019.04.22 #6 index.d.ts 지원, #21 circleci 연동 738 v1.1.1 2019.07.31 홈페이지 주소 변경 (https://inko.js.org), npm 다운로드 배지 추가 738

Installation

npm

npm install inko

yarn

yarn add inko

As Browser module

CDN

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/inko@1.1.1/inko.min.js" > </ script >

Bower

bower install inko

Usage

var Inko = require ( 'inko' ); var inko = new Inko(); import Inko from 'inko' ; let inko = new Inko();

영어 → 한글

inko.en2ko( 'dkssudgktpdy tptkd!' );

한글 → 영어

inko.ko2en( 'ㅗ디ㅣㅐ 재깅!' );

복자음 가능 여부 설정

var option = { allowDoubleConsonant : true }

설정을 부여하는 방법은 아래의 세 가지 방법으로 지원합니다.

인스턴스 생성할 때 생성자의 인자로 설정 부여

var inko = Inko(option);

config 함수로 설정 부여

inko.config(option);

en2ko 함수의 인자로 설정 부여

inko.en2ko( 'rtrt' , option); inko.en2ko( 'rtrt' , { allowDoubleConsonant : false });

