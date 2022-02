Spinner component for Ink. Uses cli-spinners for the collection of spinners.

Looking for a version compatible with Ink 2.x? Check out this release.

Install

npm install ink-spinner

Usage

import React from 'react' ; import { render, Text } from 'ink' ; import Spinner from 'ink-spinner' ; render( < Text > < Text color = "green" > < Spinner type = "dots" /> </ Text > {' Loading'} </ Text > );

Props

type

Type: string

Defaults: dots

Type of a spinner. See cli-spinners for available spinners.