Styled box component for Ink

Install

$ npm install ink- box

Usage

import React from 'react' ; import {render, Color} from 'ink' ; import Box from 'ink-box' ; render( < Box borderStyle = "round" borderColor = "cyan" float = "center" padding = {1} > I Love < Color magenta > Unicorns </ Color > </ Box > );

API

Props are passed as options to boxen .

