Inflector pluralizes and singularizes English nouns. It also contains some other useful methods.

Download

NPM

npm install inflector-js --save

BOWER

bower install inflector-js --save

or download here

How to use

Node JS

var Inflector = require ( 'inflector-js' )

RequireJS

define([ 'bower_components/inflector-js/index' ], function ( Inflector ) { });

Manual

< script type = "text/javascript" src = "bower_components/inflector-js/index.js" > </ script >

API

pluralize

Inflector .pluralize( 'person' ) -> 'people' Inflector .pluralize( 'octopus' ) -> 'octopi' Inflector .pluralize( 'Hat' ) -> 'Hats' Inflector .pluralize( 'person' , 'guys' ) -> 'guys'

singularize

Inflector .singularize( 'person' ) -> 'person' Inflector .singularize( 'octopi' ) -> 'octopus' Inflector .singularize( 'hats' ) -> 'hat' Inflector .singularize( 'guys' , 'person' ) -> 'person'

camelize

Inflector .camelize( 'message_properties' ) -> 'MessageProperties' Inflector .camelize( 'message_properties' , true ) -> 'messageProperties'

underscore

Inflector .underscore( 'MessageProperties' ) -> 'message_properties' Inflector .underscore( 'messageProperties' ) -> 'message_properties'

humanize

Inflector .humanize( 'message_properties' ) -> 'Message properties' Inflector .humanize( 'message_properties' ) -> 'message properties'

capitalize

Inflector .capitalize( 'message_properties' ) -> 'Message_properties' Inflector .capitalize( 'message properties') -> 'Message properties'

dasherize

Inflector .dasherize( 'message_properties' ) -> 'message -properties' Inflector .dasherize( 'message properties') -> 'message -properties'

camel2words

Inflector .camel2words( 'message_properties' ) -> 'Message Properties' Inflector .camel2words( 'message properties') -> 'Message Properties' Inflactor .camel2words( 'Message_propertyId' , true ) -> 'Message Properties Id'

demodulize

Inflector .demodulize( 'Message :: Bus :: Properties' ) -> 'Properties'

tabelize

Inflector .tableize( 'MessageBusProperty' ) -> 'message_bus_properties'

classify

Inflector .classify( 'message_bus_properties' ) -> 'MessageBusProperty'

foreignKey

Inflector .foreignKey( 'MessageBusProperty' ) -> 'message_bus_property_id' Inflector .foreignKey( 'MessageBusProperty' , true ) -> 'message_bus_propertyid'

ordinalize