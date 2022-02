Indent each line in a string

Install

$ npm install indent- string

Usage

import indentString from 'indent-string' ; indentString( 'Unicorns

Rainbows' , 4 ); indentString( 'Unicorns

Rainbows' , 4 , { indent : '♥' });

API

string

Type: string

The string to indent.

count

Type: number \ Default: 1

How many times you want options.indent repeated.

options

Type: object

indent

Type: string \ Default: ' '

The string to use for the indent.

includeEmptyLines

Type: boolean \ Default: false

Also indent empty lines.

