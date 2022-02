The imports loader allows you to use modules that depend on specific global variables.

This is useful for third-party modules that rely on global variables like $ or this being the window object. The imports loader can add the necessary require('whatever') calls, so those modules work with webpack.

For further hints on compatibility issues, check out Shimming of the official docs.

⚠ By default loader generate ES module named syntax.

⚠ Be careful, existing imports ( import / require ) in the original code and importing new values can cause failure.

Getting Started

To begin, you'll need to install imports-loader :

npm install imports-loader --save-dev

or

yarn add -D imports-loader

or

pnpm add -D imports-loader

Given you have this file:

example.js

$( "img" ).doSomeAwesomeJqueryPluginStuff();

Then you can inject the jquery value into the module by configuring the imports-loader using two approaches.

Inline

The | or %20 (space) allow to separate the syntax , moduleName , name and alias of import. The documentation and syntax examples can be read here.

⚠ %20 is space in a query string, because you can't use spaces in URLs

import myLib from "imports-loader?imports=default|jquery|$!./example.js" ;

import myLib from "imports-loader?imports=default|jquery|$,angular!./example.js" ;

import myLib from "imports-loader?imports=named|library|myMethod,angular!./example.js" ;

const myLib = require ( `imports-loader?type=commonjs&imports=single|jquery|$,angular!./example.js` );

const myLib = require ( `imports-loader?type=commonjs&imports=single|myLib|myMethod&wrapper=window&!./example.js` );

import myLib from "imports-loader?additionalCode=var%20myVariable%20=%20false;!./example.js" ;

Using Configuration

webpack.config.js

module .exports = { module : { rules : [ { test : require .resolve( "example.js" ), use : [ { loader : "imports-loader" , options : { imports : [ "default jquery $" , "default lib_2 lib_2_default" , "named lib_3 lib2_method_1" , "named lib_3 lib2_method_2 lib_2_method_2_short" , "namespace lib_4 my_namespace" , "side-effects lib_5" , { syntax : "default" , moduleName : "angular" , name : "angular" , }, ], }, }, ], }, ], }, };

Generate output:

import $ from "jquery" ; import lib_2_default from "lib_2" ; import { lib2_method_1, lib2_method_2 as lib_2_method_2_short } from "lib_3" ; import * as my_namespace from "lib_4" ; import "lib_5" ; import angular from "angular" ;

And run webpack via your preferred method.

Options

Name Type Default Description type {String} module Format of generated imports imports {String\|Object\|Array<String\|Object>} undefined List of imports wrapper {Boolean\|String\|Object} undefined Closes the module code in a function ( (function () { ... }).call(); ) additionalCode {String} undefined Adds custom code

type

Type: String Default: module

Format of generated exports.

Possible values - commonjs (CommonJS module syntax) and module (ES module syntax).

commonjs

webpack.config.js

module .exports = { module : { rules : [ { test : require .resolve( "example.js" ), loader : "imports-loader" , options : { syntax : "default" , type : "commonjs" , imports : "Foo" , }, }, ], }, };

Generate output:

var Foo = require ( "Foo" );

module

webpack.config.js

module .exports = { module : { rules : [ { test : require .resolve( "example.js" ), loader : "imports-loader" , options : { type : "module" , imports : "Foo" , }, }, ], }, };

Generate output:

import Foo from "Foo" ;

imports

Type: String|Object|Array<String|Object> Default: undefined

List of imports.

String

Allows to use a string to describe an export.

Syntax

The | or %20 (space) allow to separate the syntax , moduleName , name and alias of import.

String syntax - [[syntax] [moduleName] [name] [alias]] or [[syntax]|[moduleName]|[name]|[alias]] , where:

[syntax] ( may be omitted ): if type is module - can be default , named , namespace or side-effects , the default value is default . if type is commonjs - can be single , multiple or pure , the default value is single .

[moduleName] - name of an imported module ( required )

[name] - name of an imported value ( required )

[alias] - alias of an imported value (may be omitted)

Examples:

If type module :

[Foo] - generates import Foo from "Foo"; .

- generates . [default Foo] - generates import Foo from "Foo"; .

- generates . [default ./my-lib Foo] - generates import Foo from "./my-lib"; .

- generates . [named Foo FooA] - generates import { FooA } from "Foo"; .

- generates . [named Foo FooA Bar] - generates import { FooA as Bar } from "Foo"; .

- generates . [namespace Foo FooA] - generates import * as FooA from "Foo"; .

- generates . [side-effects Foo] - generates import "Foo"; .

If type commonjs :

[Foo] - generates const Foo = require("Foo"); .

- generates . [single Foo] - generates const Foo = require("Foo"); .

- generates . [single ./my-lib Foo] - generates const Foo = require("./my-lib"); .

- generates . [multiple Foo FooA Bar] - generates const { FooA: Bar } = require("Foo"); .

- generates . [pure Foo] - generates require("Foo"); .

⚠ You need to set type: "commonjs" to use single , multiple and pure syntaxes.

⚠ Aliases can't be used together with default , namespace , side-effects , single and pure syntaxes.

Examples

ES Module Default Import

webpack.config.js

module .exports = { module : { rules : [ { test : require .resolve( "./path/to/example.js" ), loader : "imports-loader" , options : { imports : "default lib myName" , }, }, ], }, };

Generate output:

import myName from "lib" ;

CommonJS Single Import

webpack.config.js

module .exports = { module : { rules : [ { test : require .resolve( "./path/to/example.js" ), loader : "imports-loader" , options : { type : "commonjs" , imports : "single lib myName" , }, }, ], }, };

Generate output:

var myName = require ( "lib" );

Object

Allows to use an object to describe an import.

Properties:

syntax : if type is module - can be default , named , namespace or side-effects if type is commonjs - can be single , multiple or pure

moduleName - name of an imported module ( required )

name - name of an imported value ( required )

alias - alias of an imported value (may be omitted)

⚠ Alias can't be used together with default , namespace , side-effects , single and pure syntaxes.

Examples

webpack.config.js

module .exports = { module : { rules : [ { test : require .resolve( "example.js" ), use : [ { loader : "imports-loader" , options : { imports : { syntax : "named" , moduleName : "lib_2" , name : "lib2_method_2" , alias : "lib_2_method_2_alias" , }, }, }, ], }, ], }, };

Generate output:

import { lib2_method_2 as lib_2_method_2_alias } from "lib_2" ;

Array

Allow to specify multiple imports. Each item can be a string or an object .

Examples

webpack.config.js

module .exports = { module : { rules : [ { test : require .resolve( "example.js" ), use : [ { loader : "imports-loader" , options : { imports : [ { moduleName : "angular" , }, { syntax : "default" , moduleName : "jquery" , name : "$" , }, "default lib_2 lib_2_default" , "named lib_2 lib2_method_1" , "named lib_2 lib2_method_2 lib_2_method_2_alias" , "namespace lib_3 lib_3_all" , "side-effects lib_4" , ], }, }, ], }, ], }, };

Generate output:

import angular from "angular" ; import $ from "jquery" ; import lib_2_default from "lib_2" ; import { lib2_method_1, lib2_method_2 as lib_2_method_2_alias } from "lib_2" ; import * as lib_3_all from "lib_3" ; import "lib_4" ;

wrapper

Type: Boolean|String|Object Default: undefined

Closes the module code in a function with a given thisArg and args ( (function () { ... }).call(); ).

⚠ Do not use this option if source code contains ES module import(s)

Boolean

webpack.config.js

module .exports = { module : { rules : [ { test : require .resolve( "example.js" ), use : [ { loader : "imports-loader" , options : { imports : { moduleName : "jquery" , name : "$" , }, wrapper : true , }, }, ], }, ], }, };

Generate output:

import $ from "jquery" ; ( function ( ) { }.call());

String

webpack.config.js

module .exports = { module : { rules : [ { test : require .resolve( "example.js" ), use : [ { loader : "imports-loader" , options : { imports : { moduleName : "jquery" , name : "$" , }, wrapper : "window" , }, }, ], }, ], }, };

Generate output:

import $ from "jquery" ; ( function ( ) { }.call( window ));

Object

webpack.config.js

module .exports = { module : { rules : [ { test : require .resolve( "example.js" ), use : [ { loader : "imports-loader" , options : { imports : { moduleName : "jquery" , name : "$" , }, wrapper : { thisArg : "window" , args : [ "myVariable" , "myOtherVariable" ], }, }, }, ], }, ], }, };

Generate output:

import $ from "jquery" ; ( function ( myVariable, myOtherVariable ) { }.call( window , myVariable, myOtherVariable));

Object with different parameter names

webpack.config.js

module .exports = { module : { rules : [ { test : require .resolve( "example.js" ), use : [ { loader : "imports-loader" , options : { imports : { moduleName : "jquery" , name : "$" , }, wrapper : { thisArg : "window" , args : { myVariable : "var1" , myOtherVariable : "var2" , }, }, }, }, ], }, ], }, };

Generate output:

import $ from "jquery" ; ( function ( var1, var2 ) { }.call( window , myVariable, myOtherVariable));

additionalCode

Type: String Default: undefined

Adds custom code as a preamble before the module's code.

Examples

Define custom variable

webpack.config.js

module .exports = { module : { rules : [ { test : require .resolve( "example.js" ), use : [ { loader : "imports-loader" , options : { imports : { moduleName : "jquery" , name : "$" , }, additionalCode : "var myVariable = false;" , }, }, ], }, ], }, };

Generate output:

import $ from "jquery" ; var myVariable = false ;

Disable AMD Import Syntax

webpack.config.js

module .exports = { module : { rules : [ { test : require .resolve( "example.js" ), use : [ { loader : "imports-loader" , options : { imports : { moduleName : "jquery" , name : "$" , }, additionalCode : "var define = false; /* Disable AMD for misbehaving libraries */" , }, }, ], }, ], }, };

Generate output:

import $ from "jquery" ; var define = false ;

Contributing

Please take a moment to read our contributing guidelines if you haven't yet done so.

CONTRIBUTING

License

MIT