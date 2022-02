ES6 import with glob patterns (preloader for Webpack)

Expands globbing patterns for ES6 import statements.

import modules from "./foo/**/*.js" ;

Expands into

import * as module0 from "./foo/1.js" ; import * as module1 from "./foo/bar/2.js" ; import * as module2 from "./foo/bar/3.js" ; modules = [module0, module1, module2]

For side effects:

import "./foo/**/*.scss" ;

Expands into

import "./foo/1.scss" ; import "./foo/bar/2.scss" ;

For sass:

@ import "./foo/**/*.scss" ;

Expands into

@ import "./foo/1.scss" ; @ import "./foo/bar/2.scss" ;

Install

npm install import-glob --save-dev

Usage

You can use it one of two ways, the recommended way is to use it as a preloader

{ module : { preloaders : [{ test : /\.js/ , loader : 'import-glob' }, { test : /\.scss/ , loader : 'import-glob' } ] } }

Alternatively you can use it as a chained loader