Immediate put/get for abstract-chunk-store compliant stores

Makes store.put() chunks immediately available for store.get() , even before the store.put() callback is called. Data is stored in memory until the store.put() is complete.

Install

npm install immediate-chunk-store

Usage

var ImmediateChunkStore = require ( 'immediate-chunk-store' ) var FSChunkStore = require ( 'fs-chunk-store' ) var store = new ImmediateChunkStore( new FSChunkStore( 10 )) store.put( 0 , Buffer.from( 'abc' ), function ( ) { }) store.get( 0 , function ( err, data ) { if (err) throw err console .log(data.toString()) })

License

MIT. Copyright (c) Feross Aboukhadijeh.