imgurify

Browserify transform that allows you to require images -> base64* data uri's.

* base64 only for raster images, svgs are inlined as svg+xml, because reasons...

Install

npm install --save imgurify

Use

browserify -t imgurify entry.js

var pony = require ( './graphics/pony.png' ) console .log(pony)

Changelog

Improve SVG encoding - thanks felthy 🎉

Total rewrite

Reading files "manually" becuase weird browserify buffer behaviour (hoping to revert this back in the future)

Fixed incorrect mimetype for jpg

Fixed base64 encoding of large (multibuffer) raster images

Added a cli imgurify path/to/img.svg > img.js 😍

Support for svg

Initial release 🎉

enjoy.