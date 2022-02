SVGO imagemin plugin

Install

npm install imagemin-svgo

Usage

import imagemin from 'imagemin' ; import imageminSvgo from 'imagemin-svgo' ; ( async ( ) => { await imagemin([ 'images/*.svg' ], { destination : 'build/images' , plugins : [ imageminSvgo({ plugins : [{ name : 'removeViewBox' , active : false }] }) ] }); console .log( 'Images optimized' ); })();

API

Returns a Promise<Buffer> .

options

Type: Object

Pass options to SVGO.

buffer

Type: Buffer

Buffer to optimize.

License

MIT © imagemin