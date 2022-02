imagemin

Minify images seamlessly

Install

npm install imagemin

Usage

const imagemin = require ( 'imagemin' ); const imageminJpegtran = require ( 'imagemin-jpegtran' ); const imageminPngquant = require ( 'imagemin-pngquant' ); ( async ( ) => { const files = await imagemin([ 'images/*.{jpg,png}' ], { destination : 'build/images' , plugins : [ imageminJpegtran(), imageminPngquant({ quality : [ 0.6 , 0.8 ] }) ] }); console .log(files); })();

API

Returns Promise<object[]> in the format {data: Buffer, sourcePath: string, destinationPath: string} .

input

Type: string[]

File paths or glob patterns.

options

Type: object

destination

Type: string

Set the destination folder to where your files will be written. If no destination is specified, no files will be written.

plugins

Type: Array

Plugins to use.

glob

Type: boolean

Default: true

Enable globbing when matching file paths.

Returns Promise<Buffer> .

buffer

Type: Buffer

Buffer to optimize.

options

Type: object

plugins

Type: Array

Plugins to use.

Hosted API

We also provide a hosted API for imagemin which may simplify your use case.

