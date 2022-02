Minify images

Issues with the output should be reported on the imagemin issue tracker.

Install

$ npm install

Usage

$ imagemin --help Usage $ imagemin < path|glob > ... --out-dir=build [--plugin= < name > ...] $ imagemin < file > > < output > $ cat < file > | imagemin > < output > Options --plugin, -p Override the default plugins --out-dir, -o Output directory Examples $ imagemin images/* --out-dir=build $ imagemin foo.png > foo-optimized.png $ cat foo.png | imagemin > foo-optimized.png $ imagemin foo.png --plugin=pngquant > foo-optimized.png $ imagemin foo.png --plugin.pngquant.quality=0.5 --plugin.pngquant.quality=1 > foo-optimized.png $ imagemin foo.png --plugin.webp.quality=95 --plugin.webp.preset=icon > foo-icon.webp

non-Windows users can also use the short CLI syntax for array arguments: --plugin.pngquant.quality={0.5,1} equals --plugin.pngquant.quality=0.5 --plugin.pngquant.quality=1

Related