Imagemin Webpack Plugin and Loader for webpack to optimize (compress) all images using imagemin. Do not worry about size of images, now they are always optimized/compressed.

Getting Started

This plugin can use 2 tools to optimize/generate images:

imagemin - optimize your images by default, since it is stable and works with all types of images

- optimize your images by default, since it is stable and works with all types of images squoosh - while working in experimental mode with .jpg , .jpeg , .png , .webp , .avif file types.

⚠️ By default we don't install anything

To begin, you'll need to install image-minimizer-webpack-plugin and image minimizer/generator:

npm install image-minimizer-webpack-plugin imagemin --save-dev

⚠️ imagemin uses plugin to optimize/generate images, so you need to install them too

npm install image-minimizer-webpack-plugin @squoosh/lib --save-dev

Images can be optimized in two modes:

Lossless (without loss of quality). Lossy (with loss of quality).

Optimize with imagemin

Note:

imagemin-mozjpeg can be configured in lossless and lossy mode.

imagemin-svgo can be configured in lossless and lossy mode.

Explore the options to get the best result for you.

Recommended imagemin plugins for lossless optimization

npm install imagemin-gifsicle imagemin-jpegtran imagemin-optipng imagemin-svgo --save-dev

Recommended imagemin plugins for lossy optimization

npm install imagemin-gifsicle imagemin-mozjpeg imagemin-pngquant imagemin-svgo --save-dev

For imagemin-svgo v9.0.0+ need use svgo configuration

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); const { extendDefaultPlugins } = require ( "svgo" ); module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.(jpe?g|png|gif|svg)$/i , type : "asset" , }, ], }, optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminMinify, options : { plugins : [ [ "gifsicle" , { interlaced : true }], [ "jpegtran" , { progressive : true }], [ "optipng" , { optimizationLevel : 5 }], [ "svgo" , { plugins : extendDefaultPlugins([ { name : "removeViewBox" , active : false , }, { name : "addAttributesToSVGElement" , params : { attributes : [{ xmlns : "http://www.w3.org/2000/svg" }], }, }, ]), }, ], ], }, }, }), ], }, };

Optimize with squoosh

npm install @squoosh/lib --save-dev

Recommended @squoosh/lib options for lossy optimization

For lossy optimization we recommend using the default settings of @squoosh/lib package. The default values and supported file types for each option can be found in the codecs.ts file under codecs.

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.(jpe?g|png)$/i , type : "asset" , }, ], }, optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshMinify, options : { }, }, }), ], }, };

Recommended squoosh options for lossless optimization

For lossless optimization we recommend using the options listed below in minimizer.options.encodeOptions .

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.(jpe?g|png)$/i , type : "asset" , }, ], }, optimization : { minimizer : [ new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshMinify, options : { encodeOptions : { mozjpeg : { quality : 100 , }, webp : { lossless : 1 , }, avif : { cqLevel : 0 , }, }, }, }, }), ], }, };

Advanced setup

If you want to use loader or plugin standalone see sections below, but this is not recommended.

By default, plugin configures loader (please use the loader option if you want to disable this behaviour), therefore you should not setup standalone loader when you use a plugin setup.

Loader optimizes or generates images using options, so inlined images via data URI (i.e. data: ) will be optimized or generated too, not inlined images will be optimized too.

Standalone Loader

Documentation: Using loaders.

In your webpack.config.js , add the ImageMinimizerPlugin.loader and specify the asset modules options (if you use images in import ):

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.(jpe?g|png|gif|svg)$/i , type : "asset" , }, { test : /\.(jpe?g|png|gif|svg)$/i , use : [ { loader : ImageMinimizerPlugin.loader, enforce : "pre" , options : { minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminMinify, options : { plugins : [ "imagemin-gifsicle" , "imagemin-mozjpeg" , "imagemin-pngquant" , "imagemin-svgo" , ], }, }, }, }, ], }, ], }, };

Standalone Plugin

Documentation: Using plugins.

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.(jpe?g|png|gif|svg)$/i , type : "asset" , }, ], }, optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminMinify, options : { plugins : [ "imagemin-gifsicle" , "imagemin-mozjpeg" , "imagemin-pngquant" , "imagemin-svgo" , ], }, }, loader : false , }), ], }, };

Options

Plugin Options

Name Type Default Description test {String\/RegExp\|Array<String\|RegExp>} /.(jpe?g|png|gif|tif|webp|svg|avif)\$/i Test to match files against include {String\/RegExp\|Array<String\|RegExp>} undefined Files to include exclude {String\/RegExp\|Array<String\|RegExp>} undefined Files to exclude minimizer {Object \| Array<Object>} undefined Allows to setup default minimizer generator {Array<Object>} undefined Allow to setup default generators severityError {String} 'error' Allows to choose how errors are displayed loader {Boolean} true Automatically adding built-in loader concurrency {Number} Math.max(1, os.cpus().length - 1) Maximum number of concurrency optimization processes in one time deleteOriginalAssets {Boolean} true Allows to delete the original asset for minimizer

test

Type: String|RegExp|Array<String|RegExp> Default: /\.(jpe?g\|png\|gif\|tif\|webp\|svg\|avif)\$/i

Test to match files against.

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ test : /\.(jpe?g|png|gif|svg)$/i , }), ], }, };

include

Type: String|RegExp|Array<String|RegExp> Default: undefined

Files to include.

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ include : /\/includes/ , }), ], }, };

exclude

Type: String|RegExp|Array<String|RegExp> Default: undefined

Files to exclude.

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ exclude : /\/excludes/ , }), ], }, };

minimizer

Type: Object|Array<Object> Default: undefined

Allows to setup default minify function.

Available minimizers:

ImageMinimizerPlugin.imageminMinify

ImageMinimizerPlugin.squooshMinify

Object

For imagemin:

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminMinify, options : { plugins : [ "imagemin-gifsicle" , "imagemin-mozjpeg" , "imagemin-pngquant" , "imagemin-svgo" , ], }, }, }), ], }, };

More information and examples here.

For squoosh:

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshMinify, options : { encodeOptions : { mozjpeg : { quality : 90 , }, }, }, }, }), ], }, };

More information and examples here.

Minimizer option list:

implementation

Type: Function Default: undefined

Configure the default implementation .

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshMinify, }, }), ], }, };

options

Type: Object Default: undefined

Options for the implementation option (i.e. options for imagemin / squoosh /custom implementation).

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshMinify, options : { encodeOptions : { mozjpeg : { quality : 90 , }, }, }, }, }), ], }, };

filter

Type: Function Default: () => true

Allows filtering of images for optimization/generation.

Return true to optimize the image, false otherwise.

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { filter : ( source, sourcePath ) => { if (source.byteLength < 8192 ) { return false ; } return true ; }, implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminMinify, options : { plugins : [ "imagemin-gifsicle" , "imagemin-mozjpeg" , "imagemin-pngquant" , "imagemin-svgo" , ], }, }, }), ], }, };

filename

Type: string | Function Default: undefined

Allows to set the filename. Supported values see in webpack template strings , File-level section.

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { filename : "optimized-[name][ext]" , implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshMinify, options : { encodeOptions : { mozjpeg : { quality : 90 , }, }, }, }, }), ], }, };

Example Function usage:

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { filename : () => "optimized-[name][ext]" , implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshMinify, options : { encodeOptions : { mozjpeg : { quality : 90 , }, }, }, }, }), ], }, };

Array

Allows to setup multiple minimizers.

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : [ { implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminMinify, options : { plugins : [ "imagemin-gifsicle" , "imagemin-mozjpeg" , "imagemin-pngquant" , "imagemin-svgo" , ], }, }, { implementation : ( original, options ) => { let result; try { result = minifyAndReturnBuffer(original.data); } catch (error) { return { filename : original.filename, data : original.data, errors : [error], warnings : [], }; } return { filename : original.filename, data : result, warnings : [], errors : [], info : { minimized : true , minimizedBy : [ "custom-name-of-minimication" ], }, }; }, options : { }, }, ], }), ], }, };

generator

Type: Array<Object> Default: undefined

Allow to setup default generators. Useful if you need generate webp / avif /etc from other formats.

⚠️ If no generator was found for the image (i.e. no ?as=webp was found in query params), the minimizer option will be used. Therefore, it is recommended to configure generator outputs optimized image. ⚠️ The option will not work if you disable loader (i.e. set the loader option to false ).

Available generators:

ImageMinimizerPlugin.imageminGenerate

ImageMinimizerPlugin.squooshGenerate

Example webp generator:

imagemin

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ generator : [ { preset : "webp" , implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminGenerate, options : { plugins : [ "imagemin-webp" ], }, }, ], }), ], }, };

squoosh

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ generator : [ { preset : "webp" , implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshGenerate, options : { encodeOptions : { webp : { quality : 90 , }, }, }, }, ], }), ], }, };

Now you can generate the new image using:

import webp from "./file.jpg?as=webp" ; console .log( new URL( "./file.jpg?as=webp" ));

div { background : url ( "./file.jpg?as=webp" ); }

You can use ?as=webp in any type of files.

Example multiple generators:

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ generator : [ { preset : "webp" , implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshGenerate, options : { encodeOptions : { webp : { quality : 90 , }, }, }, }, { preset : "avif" , implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshGenerate, options : { encodeOptions : { avif : { cqLevel : 33 , }, }, }, }, ], }), ], }, };

squoosh generator supports more options, for example you can resize an image:

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ generator : [ { preset : "webp-100-50" , implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshGenerate, options : { encodeOptions : { resize : { enabled : true , width : 100 , height : 50 , }, webp : { quality : 90 , }, }, }, }, ], }), ], }, };

You can find more information here.

You can use your own generator implementation.

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ generator : [ { preset : "webp" , implementation : ( original, options ) => { let result; try { result = minifyAndReturnBuffer(original.data); } catch (error) { return { filename : original.filename, data : original.data, errors : [error], warnings : [], }; } return { filename : original.filename, data : result, warnings : [], errors : [], info : { generated : true , generatedBy : [ "custom-name-of-minification" ], }, }; }, options : { }, }, ], }), ], }, };

Generator option list:

type

Type: "import" | "asset" Default: "import"

Allows you to apply the generator for import or assets from compilation (useful for copied assets). By default, generators are applying on import / require , but sometimes you need to generate new images from other plugins (for example - copy-webpack-plugin ), if you need this, please set asset value for the type option.

webpack.config.js

const CopyPlugin = require ( "copy-webpack-plugin" ); const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminMinify, options : { plugins : [ "imagemin-gifsicle" , "imagemin-mozjpeg" , "imagemin-pngquant" , "imagemin-svgo" , ], }, }, generator : [ { type : "asset" , implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminGenerate, options : { plugins : [ "imagemin-webp" ], }, }, ], }), ], }, plugins : [ new CopyPlugin({ patterns : [ "images/**/*.png" ] })], };

preset

Type: String Default: undefined

Configure the name of preset, i.e. you can use it in ?as=name .

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ generator : [ { preset : "name" , implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshMinify, }, ], }), ], }, };

implementation

Type: Function Default: undefined

Configure the default implementation .

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ generator : [ { preset : "name" , implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshMinify, }, ], }), ], }, };

options

Type: Object Default: undefined

Options for the implementation option (i.e. options for imagemin / squoosh /custom implementation).

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ generator : [ { preset : "name" , implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshMinify, options : { encodeOptions : { mozjpeg : { quality : 90 , }, }, }, }, ], }), ], }, };

filter

Type: Function Default: () => true

Allows filtering of images for optimization/generation.

Return true to optimize the image, false otherwise.

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ generator : [ { preset : "name" , filter : ( source, sourcePath ) => { if (source.byteLength < 8192 ) { return false ; } return true ; }, implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminMinify, options : { plugins : [ "imagemin-gifsicle" , "imagemin-mozjpeg" , "imagemin-pngquant" , "imagemin-svgo" , ], }, }, ], }), ], }, };

filename

Type: string | Function Default: undefined

Allows to set the filename. Supported values see in webpack template strings , File-level section.

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ generator : [ { preset : "name" , filename : "generated-[name][ext]" , implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshMinify, options : { encodeOptions : { mozjpeg : { quality : 90 , }, }, }, }, ], }), ], }, };

Example of Function usage:

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ generator : [ { preset : "name" , filename : () => "generated-[name][ext]" , implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshMinify, options : { encodeOptions : { mozjpeg : { quality : 90 , }, }, }, }, ], }), ], }, };

severityError

Type: String Default: 'error'

Allows to choose how errors are displayed.

Сan have the following values:

'off' - suppresses errors and warnings

- suppresses errors and warnings 'warning' - emit warnings instead errors

- emit warnings instead errors 'error' - emit errors

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ severityError : "warning" , minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminMinify, options : { plugins : [ "imagemin-gifsicle" , "imagemin-mozjpeg" , "imagemin-pngquant" , "imagemin-svgo" , ], }, }, }), ], }, };

loader

Type: Boolean Default: true

Automatically adding built-in loader , used to optimize/generate images.

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ loader : false , minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminMinify, options : { plugins : [ "imagemin-gifsicle" , "imagemin-mozjpeg" , "imagemin-pngquant" , "imagemin-svgo" , ], }, }, }), ], }, };

concurrency

Type: Number Default: Math.max(1, os.cpus().length - 1)

Maximum number of concurrency optimization processes in one time.

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ concurrency : 3 , minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminMinify, options : { plugins : [ "imagemin-gifsicle" , "imagemin-mozjpeg" , "imagemin-pngquant" , "imagemin-svgo" , ], }, }, }), ], }, };

deleteOriginalAssets

Type: Boolean Default: true

Allows removing original assets after optimization.

Please use this option if you are set the filename option for the minimizer option, disable loader: false and want to keep optimized and not optimized assets.

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ loader : false , deleteOriginalAssets : false , minimizer : { filename : "[path][name].webp" , implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminMinify, options : { plugins : [ "imagemin-gifsicle" , "imagemin-mozjpeg" , "imagemin-pngquant" , "imagemin-svgo" , ], }, }, }), ], }, };

Loader Options

Name Type Default Description minimizer {Object \| Array<Object>} undefined Allows to setup default minimizer generator {Array<Object>} undefined Allows to setup default generator severityError {String} 'error' Allows to choose how errors are displayed

severityError

Type: String Default: 'error'

Allows to choose how errors are displayed.

Сan have the following values:

'off' - suppresses errors and warnings

- suppresses errors and warnings 'warning' - emit warnings instead errors

- emit warnings instead errors 'error' - emit errors

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.(jpe?g|png|gif|svg)$/i , type : "asset" , }, { test : /\.(jpe?g|png|gif|svg)$/i , use : [ { loader : ImageMinimizerPlugin.loader, options : { severityError : "warning" , minimizerOptions : { plugins : [ "gifsicle" ], }, }, }, ], }, ], }, };

minimizer

Type: Object|Array<Object> Default: undefined

Allows to setup default minimizer.

Object

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.(jpe?g|png|gif|svg)$/i , type : "asset" , }, { test : /\.(jpe?g|png|gif|svg)$/i , loader : ImageMinimizerPlugin.loader, enforce : "pre" , options : { minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshMinify, options : { }, }, }, }, ], }, };

For more information and supported options please read here.

generator

Type: Array<Object> Default: undefined

Allow to setup default generators. Useful if you need generate webp / avif /etc from other formats.

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.(jpe?g|png|gif|svg)$/i , type : "asset" , }, { test : /\.(jpe?g|png|gif|svg)$/i , loader : ImageMinimizerPlugin.loader, enforce : "pre" , options : { generator : [ { preset : "webp" , implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminGenerate, options : { plugins : [ "imagemin-webp" ], }, }, ], }, }, ], }, };

For more information and supported options please read here.

Additional API

The function normalizes configuration (converts plugins names and options to Function s) for using in imagemin package directly.

const imagemin = require ( "imagemin" ); const { imageminNormalizeConfig } = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); ( async ( ) => { const imageminConfig = await imageminNormalizeConfig({ plugins : [ "jpegtran" , [ "pngquant" , { quality : [ 0.6 , 0.8 ] }]], }); const files = await imagemin([ "images/*.{jpg,png}" ], { destination : "build/images" , plugins : imageminConfig.plugins, }); console .log(files); })();

Examples

Optimize images based on size

You can use difference options (like progressive / interlaced /etc.) based on image size (example - don't do progressive transformation for small images).

What is progressive image? Answer here .

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminMinify, options : { plugins : [[ "jpegtran" , { progressive : true }]], }, filter : ( source ) => { if (source.byteLength >= 8192 ) { return true ; } return false ; }, }, }), new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminMinify, options : { plugins : [[ "jpegtran" , { progressive : false }]], }, filter : ( source ) => { if (source.byteLength < 8192 ) { return true ; } return false ; }, }, }), ], }, };

Optimize and generate webp images

imagemin

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminMinify, options : { plugins : [ "imagemin-gifsicle" , "imagemin-mozjpeg" , "imagemin-pngquant" , "imagemin-svgo" , ], }, }, generator : [ { preset : "webp" , implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminGenerate, options : { plugins : [ "imagemin-webp" ], }, }, ], }), ], }, };

squoosh

webpack.config.js

const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshMinify, }, generator : [ { preset : "webp" , implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshGenerate, options : { encodeOptions : { webp : { quality : 90 , }, }, }, }, ], }), ], }, };

Generate webp images from copied assets

imagemin

webpack.config.js

const CopyPlugin = require ( "copy-webpack-plugin" ); const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminMinify, options : { plugins : [ "imagemin-gifsicle" , "imagemin-mozjpeg" , "imagemin-pngquant" , "imagemin-svgo" , ], }, }, generator : [ { type : "asset" , implementation : ImageMinimizerPlugin.imageminGenerate, options : { plugins : [ "imagemin-webp" ], }, }, ], }), ], }, plugins : [ new CopyPlugin({ patterns : [ "images/**/*.png" ] })], };

squoosh

webpack.config.js

const CopyPlugin = require ( "copy-webpack-plugin" ); const ImageMinimizerPlugin = require ( "image-minimizer-webpack-plugin" ); module .exports = { optimization : { minimizer : [ "..." , new ImageMinimizerPlugin({ minimizer : { implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshMinify, }, generator : [ { type : "asset" , implementation : ImageMinimizerPlugin.squooshGenerate, options : { encodeOptions : { webp : { quality : 90 , }, }, }, }, ], }), ], }, plugins : [ new CopyPlugin({ patterns : [ "images/**/*.png" ] })], };

Contributing

Please take a moment to read our contributing guidelines if you haven't yet done so.

CONTRIBUTING

License

MIT