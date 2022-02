Using yarn:

yarn add image-meta

Using npm:

npm install image-meta

Usage:

import { imageMeta } from 'image-meta' import fetch from 'node-fetch' const data = await fetch(url).then( res => res.buffer()) const { width, height, mimeType } = await imageMeta(data)

Note: This package only works with Node.js because of Buffer dependency!

License

MIT - Based on image-size