A list of extensions used to represent images.

Containing both bitmap and vector formats. The list is just a JSON file so can be used wherever.

Install

$ npm install

var imageExtensions = require ( 'image-extensions' ); console .log(imageExtensions);

License

MIT © Arthur Verschaeve