Encode image data to a container: PNG, GIF, BMP, JPEG or TIFF. Uses set of encoders in node and Canvas2D in browser.

Usage

let encode = require ( 'image-encode' ) fs.writeFileSync( 'out.png' , Buffer.from(encode([ 0 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 0 , 0 , 255 ], [ 2 , 2 ], 'png' )) )

API

let data = encode(pixels, shape?, format|options?)

Takes input pixels Array/TypedArray/ArrayBuffer/Buffer/ImageData, returns an ArrayBuffer with encoded data in target format , one of png , gif , tif , bmp , jpg .

options can provide:

format or type , if not specified as a separate argument.

or , if not specified as a separate argument. shape or width / height , if not defined by pixels or as a separate argument.

or / , if not defined by or as a separate argument. quality for JPG encoder.

for JPG encoder. colors for palette size in GIF encoder.

for palette size in GIF encoder. any other meta fields for encoders.

See also

squoosh.app − best in class image compressing app.

image-decode − decode image data from a format.

image-equal − image data comparing tool.

image-pixels − load or save pixel data from/to any source.

image-save − save image pixels data to a target.

image-type − detect input image data type.

© 2018 Dmitry Yv. MIT License.