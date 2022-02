Image Data URI

Library to easily decode/encode Data URI images

Installation

npm install image-data-uri

CLI

npm install image-data-uri -g

npx image-data-uri -- help

Methods

decode(dataURI)

imageDataURI.decode( '' ) { imageType : 'image/png' , dataBase64 : 'SOMEPNGDATAURI/wD/' , dataBuffer : < Buffer 89 50 4e 47 0d 0a ... > }

encode(data, mediaType)

let dataBuffer = new Buffer(imageData); let mediaType = 'PNG' ; imageDataURI.encode(dataBuffer, mediaType)

encodeFromURL(imageURL)

imageDataURI.encodeFromURL( 'http://www.some-site.com/some-image.png' ) .then( res => console .log(res))

encodeFromFile(filePath)

imageDataURI.encodeFromFile( './some-file.png' ) .then( res => console .log(res))

outputFile(dataURI, filePath)