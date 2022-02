A fully responsive slider to compare before and after images for grading, retouching and all else. Mobile and fluid container friendly! Check out live examples

Installation

npm install image-compare-viewer --save

Stylesheet is available at "node_modules/image-compare-viewer/src/styles/index.scss" or "node_modules/image-compare-viewer/dist/image-compare-viewer.min.css"

CDN

Javascript

< script src = "https://unpkg.com/image-compare-viewer/dist/image-compare-viewer.min.js" > </ script >

CSS

<link type = "text/css" href= "https://unpkg.com/image-compare-viewer/dist/image-compare-viewer.min.css" >

Documentation

Installation, usage, options and examples