This package is deprecated and a better alternative has been created, please use Lad: https://lad.js.org

Igloo

Igloo is a library of components built with electrolyte to be used as building blocks for an app.

Need to view documentation for a given component? See Components below.

Index

Install

Please use eskimo which has igloo built-in.

However you can use igloo in your own project by installing it.

npm install -s igloo

Usage

You will need to first require('igloo') , define a "config" component, and then use electrolyte 's IoC.loader method to load igloo 's components ([listed below][#components]).

Note that igloo requires you to have defined a "config" component (since igloo 's "setting" component requires it as a dependency). For example, Eskimo defines a "config" component here.

exports = module .exports = function ( ) { return { defaults : { logger : { console : true , requests : true , mongo : false , file : false , hipchat : false }, output : { handleExceptions : true , colorize : true , prettyPrint : false } }, development : { server : { port : 3000 } }, production : { server : { port : 3080 }, logger : { requests : false }, output : { colorize : false , prettyPrint : false } } } } exports[ '@singleton' ] = true

You can have a boot/local.js with local settings if you need something unversioned (and load it when the environment is development — default).

var path = require ( 'path' ) var uploadsDir = path.join(__dirname, '..' , 'uploads' ) var maxAge = 30 * 24 * 60 * 60 * 1000 exports = module .exports = function ( ) { return { uploadsDir : uploadsDir, server : { host : '0.0.0.0' , env : 'local' , port : 3003 , }, mongo : { dbname : 'igloo-local' , }, redis : { prefix : 'igloo-local' , maxAge : maxAge } } } exports[ '@singleton' ] = true

var IoC = require ( 'electrolyte' ) var igloo = require ( 'igloo' ) var path = require ( 'path' ) var express = require ( 'express' ) var winstonRequestLogger = require ( 'winston-request-logger' ) IoC.loader(IoC.node(path.join(__dirname, 'boot' ))) IoC.loader( 'igloo' , igloo) var logger = IoC.create( 'igloo/logger' ) logger.info( 'Hello world' ) var settings = IoC.create( 'igloo/settings' ) var app = express() if (settings.logger.requests) app.use(winstonRequestLogger.create(logger)) app.get( '/' , function ( req, res, next ) { res.send( "It's cold outside, but warm in the igloo" ) }) app.listen(settings.server.port, function ( ) { logger.info( 'Server started on port %d' , settings.server.port) })

Components

email

Returns a function which accepts templateName, locals, headers, transport, and callback arguments. This component uses

View source

Returns Express route middleware for error handling.

View source

var _ = require ( 'underscore' ) var errorHandler = IoC.create( 'igloo/error-handler' ) app.post( '/user' , createUser, errorHandler) function createUser ( req, res, next ) { if (!_.isString(req.body.name)) return next({ param : 'name' , message : 'User name is missing' }) res.send( 'You successfully created a user' ) }

knex

Returns a Knex SQL database connection using settings.knex .

View source

var knex = IoC.create( 'igloo/knex' ) app.get( '/users' , function ( req, res, next ) { knex .raw( 'SELECT * FROM USERS LIMIT 10' ) .exec( function ( err, results ) { if (err) return next(err) res.send(results) }) })

logger

Returns a Winston logger object with pre-configured transports using settings.logger and settings.output .

View source

var logger = IoC.create( 'igloo/logger' ) logger.info( 'Hello world' )

mongo

Returns a MongoDB NoSQL connection using settings.logger , settings.output , and settings.mongo and Mongoose ORM.

TODO: Should we rename this to igloo/mongoose ?

View source

var validator = require ( 'validator' ) var mongoose = IoC.create( 'igloo/mongo' ) var User = new mongoose.Schema({ email : { type : String , required : true , unique : true , validate : validator.isEmail } }) mongoose.model( 'User' , User)

Returns a Mongoose plugin helper for common schema additions.

View source

var validator = require ( 'validator' ) var mongoose = IoC.create( 'igloo/mongo' ) var mongoosePlugin = IoC.create( 'igloo/mongoose-plugin' ) var User = new mongoose.Schema({ email : { type : String , required : true , unique : true , validate : validator.isEmail } }) User.plugin(mongoosePlugin) mongoose.model( 'User' , User)

server

Returns a function which accepts a callback argument (currently no err argument is returned when this callback function is executed). This component starts either a cluster (with one thread per CPU) or a simple single-threaded instance using app.listen . This should be used with app.phase using bootable, since bootable's "phases" ( app.phase ) method accepts this callback function as a standard argument when defining a "phase" (read more about bootable to understand this please). This component uses settings.logger , settings.output , and settings.server .

View source

var bootable = require ( 'bootable' ) var express = require ( 'express' ) var app = bootable(express()) var server = IoC.create( 'igloo/server' ) var logger = IoC.create( 'igloo/logger' ) app.phase(server) app.boot( function ( err ) { if (err) { logger.error(err.message) if (settings.showStack) logger.error(err.stack) process.exit( -1 ) return } logger.info( 'app booted' ) })

sessions

Returns a Redis connection using settings.logger , settings.output , and settings.redis with express-session and connect-redis.

View source

var session = require ( 'express-session' ) var express = require ( 'express' ) var app = express() var sessions = IoC.create( 'igloo/sessions' ) var settings = IoC.create( 'igloo/settings' ) settings.session.store = sessions app.use(session(settings.session))

settings

Returns a settings object using a "config" component defined and loaded by electrolyte in a location such as "boot/config" (see initial example at the top of this Readme).

For a full config example file, see Eskimo's default config.

View source

Returns nothing, as it is used for notifying an app of module updates using update-notifier.

TODO: Look into why this isn't working per https://github.com/yeoman/update-notifier/issues/25

View source

Tests

npm install -d npm test

Conventions

See nifty-conventions for code guidelines, general project requirements, and git workflow.

Contributors

Nick Baugh niftylettuce@gmail.com

Adnan Ibrišimbegović adibih@gmail.com

Bruno Bernardino me@brunobernardino.com

Credits

Igloo by VALÈRE DAYAN from The Noun Project

ESKIMO IGLOO (color palette)

License

MIT