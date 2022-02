iferr

Higher-order functions for easier error handling.

if (err) return cb(err); be gone!

Install

npm install iferr

Use

JavaScript/ES6 example

var iferr = require ( 'iferr' ); function get_friends_count ( id, cb ) { User.load_user(id, iferr(cb, user => user.load_friends(iferr(cb, friends => cb( null , friends.length) )) )) }

JavaScript/ES5 example

var iferr = require ( 'iferr' ); function get_friends_count ( id, cb ) { User.load_user(id, iferr(cb, function ( user ) { user.load_friends(iferr(cb, function ( friends ) { cb( null , friends.length) })) })) }

CoffeeScript example

iferr = require 'iferr' get_friends_count = (id, cb) -> User.load_user id, iferr cb, (user) -> user.load_friends iferr cb, (friends) -> cb null , friends.length

(TODO: document tiferr, throwerr and printerr)

License

MIT