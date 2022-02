Polyfill to provide array.find on IE.

Installation

To install the stable version:

npm install ie-array-find-polyfill --save

Use

import "ie-array-find-polyfill" ;

Example

; require ( 'ie-array-find-polyfill' ); const people = [ { name : 'Joe Due' , age : 35 }, { name : 'Parker Manson' , age : 75 }, { name : 'Junior Manson' , age : 20 }, { name : 'Baby Due' , age : 3 }, ]; const babies = people.find( x => x.age <= 8 ); const teems = people.find( x => x.age > 8 && x.age <= 20 ); const adults = people.find( x => x.age > 20 && x.age <= 50 ); const classicGuys = people.find( x => x.age > 50 && x.age < 100 ); console .log( 'babies: ' , babies); console .log( 'teems: ' , teems); console .log( 'adults: ' , adults); console .log( 'classicGuys: ' , classicGuys);