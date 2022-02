icono

icono is an icon pack that needs no external resources. Every tags can be an icon made with pure CSS.

Demo

How to use

To get going with icono you can:

Download icono.min.css or

Install it with Bower:

bower install icono

or

Install it with npm:

npm install icono

And then load it in your page:

< link rel = "stylesheet" href = "icono.min.css" >

or

You can add icono folder in your project and import icono.less for compile. iconos maincolor can be changed in variable.less.

and then

just add iconos classes to any type of elements that support psuedo-element.

<i class="icono-mail"></i>

<div class="icono-mail"></div>

<span class="icono-mail"></span>

<whatever class="icono-mail"></whatever>

Also you can change color of icons as simple as set color for an element.

i.heart{color: red;}

Available classes

icono-home

icono-mail

icono-rss

icono-hamburger

icono-plus

icono-cross

icono-check

icono-power

icono-heart

icono-infinity

icono-flag

icono-file

icono-image

icono-video

icono-music

icono-headphone

icono-document

icono-folder

icono-pin

icono-smile

icono-eye

icono-eye-close

icono-sliders

icono-share

icono-sync

icono-reset

icono-gear

icono-signIn

icono-signOut

icono-support

icono-dropper

icono-tiles

icono-list

icono-chain

icono-youtube

icono-rename

icono-search

icono-book

icono-forbidden

icono-trash

icono-keyboard

icono-mouse

icono-user

icono-crop

icono-display

icono-imac

icono-iphone

icono-macbook

icono-imacBold

icono-iphoneBold

icono-macbookBold

icono-nexus

icono-microphone

icono-asterisk

icono-terminal

icono-paperClip

icono-market

icono-clock

icono-textAlignRight

icono-textAlignCenter

icono-textAlignLeft

icono-indent

icono-outdent

icono-frown

icono-meh

icono-locationArrow

icono-plusCircle

icono-checkCircle

icono-crossCircle

icono-exclamation

icono-exclamationCircle

icono-comment

icono-commentEmpty

icono-areaChart

icono-pieChart

icono-barChart

icono-bookmark

icono-bookmarkEmpty

icono-filter

icono-volume

icono-volumeLow

icono-volumeMedium

icono-volumeHigh

icono-volumeDecrease

icono-volumeIncrease

icono-volumeMute

icono-tag

icono-calendar

icono-camera

icono-piano

icono-ruler

icono-cup

icono-creditCard

icono-facebook

icono-twitter

icono-gplus

icono-linkedIn

icono-instagram

icono-flickr

icono-delicious

icono-codepen

icono-blogger

icono-play

icono-pause

icono-stop

icono-rewind

icono-forward

icono-next

icono-previous

icono-caretRight

icono-caretLeft

icono-caretUp

icono-caretDown

icono-rightArrow

icono-leftArrow

icono-upArrow

icono-downArrow

icono-sun

icono-moon

icono-disqus

icono-cart

icono-caretRightCircle

icono-caretLeftCircle

icono-caretUpCircle

icono-caretDownCircle

icono-caretRightSquare

icono-caretLeftSquare

icono-caretUpSquare

icono-caretDownSquare

icono-dribbble

icono-sitemap

icono-spinner

icono-circle

icono-ellipsis

Development & Contributing

Using npm install the dependencies:

npm install

Run Gulp