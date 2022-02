icojs

A JavaScript library to use ICO. Works on both Node.js and the browser.

Install

npm install icojs

const ICO = require ( 'icojs' );

const ICO = require ( 'icojs/browser' )

or

< script type = "text/javascript" src = "node_modules/icojs/dist/ico.js" > </ script >

To fully use this library, browsers must support JavaScript typed arrays, Canvas API and Promise. Chrome, Edge 12, Firefox and Safari 9 support these functions.

Example

const fs = require ( 'fs' ); const ICO = require ( 'icojs' ); const buffer = fs.readFileSync( 'favicon.ico' ); ICO.parse(buffer, 'image/png' ).then( images => { images.forEach( image => { const file = ` ${image.width} x ${image.height} - ${image.bpp} bit.png` ; const data = Buffer.from(image.buffer); fs.writeFileSync(file, data); }); });

< input type = "file" id = "input-file" /> < script > document .getElementById( 'input-file' ).addEventListener( 'change' , function ( evt ) { var reader = new FileReader(); reader.onload = function ( e ) { ICO.parse(e.target.result).then( function ( images ) { console .dir(images); }) }; reader.readAsArrayBuffer(evt.target.files[ 0 ]); }, false ); </ script >

Demo

https://egy186.github.io/icojs/#demo

API

ICO

isICO(source) ⇒ boolean ⏏

Check the ArrayBuffer is valid ICO.

Kind: global method of ICO

Returns: boolean - True if arg is ICO.

Param Type Description source ArrayBuffer | Buffer ICO file data.

Parse ICO and return some images.

Kind: global method of ICO

Returns: Promise.<Array.<ParsedImage>> - Resolves to an array of ParsedImage.

Param Type Default Description buffer ArrayBuffer | Buffer ICO file data. [mime] string "image/png" MIME type for output.

Typedefs

ParsedImage : object

Kind: global typedef

Properties

Name Type Description width number Image width. height number Image height. bpp number Image color depth as bits per pixel. buffer ArrayBuffer Image buffer.

License

MIT license