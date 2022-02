iCalEvent

Create an iCalEvent instance by setting limited properties and event.toFile() to get an ics formatted string back.

Install

With npm:

npm install icalevent

Examples

var iCalEvent = require ( 'icalevent' ); var event = new iCalEvent({ uid : 9873647 , offset : new Date ().getTimezoneOffset(), method : 'request' , status : 'confirmed' , attendees : [ { name : 'Johnny Boy' , email : 'johnny@numberfive.com' }, { name : 'Homer Simpson' , email : 'homer@powerplant.com' } ], start : '2014-07-01T02:00:00-05:00' , end : '2014-07-01T02:30:00-05:00' , timezone : 'US/Central' , summary : 'Priestly Duties' , description : 'Home flu visit.' , location : 'Casa' , organizer : { name : 'Nacho Libre' , email : 'luchador@monastery.org' }, url : 'http://google.com/search?q=nacho+libre' });

Or:

var iCalEvent = require ( 'icalevent' ); var event = new iCalEvent(); event.set( 'uid' , 9873647 ); event.set( 'offset' , new Date ().getTimezoneOffset()); event.set( 'method' , 'request' ); event.set( 'status' , 'confirmed' ); event.set( 'attendees' , [ { name : 'Johnny Boy' , email : 'johnny@numberfive.com' }, { name : 'Homer Simpson' , email : 'homer@powerplant.com' } ]); event.set( 'start' , '2014-07-01T02:00:00-05:00' ); event.set( 'end' , '2014-07-01T02:30:00-05:00' ); event.set( 'timezone' , 'US/Central' ); event.set( 'summary' , 'Priestly Duties.' ); event.set( 'description' , 'Home flu visit.' ); event.set( 'location' , 'Casa' ); event.set( 'organizer' , { name : 'Nacho Libre' , email : 'luchador@monastery.org' }); event.set( 'url' , 'http://google.com/search?q=nacho+libre' );

To ics string:

event.toFile();

Returns:

BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//iCalEvent.js v0.3//EN BEGIN:VEVENT UID:9873647 DTSTAMP:20140316T003036 METHOD:REQUEST STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=US/Central:20140701T020000 DTEND;TZID=US/Central:20140701T023000 SUMMARY:Priestly Duties. DESCRIPTION:Home flu visit. ORGANIZER;CN=Nacho Libre:mailto:luchador@monastery.org LOCATION:Casa URL;VALUE=URI:http://google.com/search?q=nacho+libre ATTENDEE;RSVP=TRUE;ROLE=REQ-PARTICIPANT;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;CN=Johnny Boy:MAILTO:johnny@numberfive.com ATTENDEE;RSVP=TRUE;ROLE=REQ-PARTICIPANT;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;CN=Homer Simpson:MAILTO:homer@powerplant.com END:VEVENT END:VCALENDAR

API

Properties

Required

offset (Integer) The Date.getTimezoneOffset() of the timezone the event is set in. Important: the offset has to be set before start and end times

(Integer) The Date.getTimezoneOffset() of the timezone the event is set in. Important: the offset has to be set before start and end times start (Date Object) The start date object of the event

(Date Object) The start date object of the event end (Date Object) The end date object of the event

Optional

uid (String or Integer) The event uid. If you don't set the uid it will be set for you.

(String or Integer) The event uid. If you don't set the uid it will be set for you. method (String) The event method. For example, publish, request, reply, add, cancel, refresh, counter, and decline-counter

(String) The event method. For example, publish, request, reply, add, cancel, refresh, counter, and decline-counter status (String) The event status. For example, cancelled, confirmed, tentative

(String) The event status. For example, cancelled, confirmed, tentative timezone (String) The event's timezone in ICS timezone format. If you don't set the timezone it will be set for you.

(String) The event's timezone in ICS timezone format. If you don't set the timezone it will be set for you. location (String) The event location of the event. For example, monastery

(String) The event location of the event. For example, monastery url (String) A url corresponding to the event

(String) A url corresponding to the event summary (String) A summary of the event

(String) A summary of the event description (String) A description of the event

(String) A description of the event organizer (Object) The organizer object in the following format:

{ name : 'Nacho Libre' , email : 'luchador@monastery.org' }

attendees (Array) The attendees array in the following format:

[ { name : 'Johnny Boy' , email : 'johnny@numberfive.com' }, { name : 'Homer Simpson' , email : 'homer@powerplant.com' } ]

Methods

event.set( 'url' , 'http://google.com/search?q=nacho+libre' );

event.get( 'url' );

Returns:

http :

event.toFile();

Returns:

License

MIT

Todos