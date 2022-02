ical2json

A simple node package to convert iCal data (.ics file) to JSON format

Getting started

Download and install from npm

npm install -g ical2json

To convert ics file to json

ical2json ./US-Holiday.ics

The json output will be written to a .json file in the same directory

./US-Holiday.json

File output:

{ "VCALENDAR" : [ { "PRODID" : "-//Calendar Labs//Calendar 1.0//EN" , "VERSION" : "2.0" , "CALSCALE" : "GREGORIAN" , "METHOD" : "PUBLISH" , "X-WR-CALNAME" : "Usa Holidays" , "X-WR-TIMEZONE" : "America/New_York" , "VEVENT" : [ { "DTSTART;VALUE=DATE" : "20130101" , "DTEND;VALUE=DATE" : "20130102" , "DTSTAMP" : "20111213T124028Z" , "UID" : "9d6fa48343f70300fe3109efe@calendarlabs.com" , "CREATED" : "20111213T123901Z" , "DESCRIPTION" : "Visit http" , "LAST-MODIFIED" : "20111213T123901Z" , "LOCATION" : "" , "SEQUENCE" : "0" , "STATUS" : "CONFIRMED" , "SUMMARY" : "New Year's Day" , "TRANSP" : "TRANSPARENT" }, { "DTSTART;VALUE=DATE" : "20130121" , "DTEND;VALUE=DATE" : "20130122" , "DTSTAMP" : "20111213T124028Z" , "UID" : "03fd8b92ac65ba1d2883d915c@calendarlabs.com" , "CREATED" : "20111213T123901Z" , "DESCRIPTION" : "Visit http" , "LAST-MODIFIED" : "20111213T123901Z" , "LOCATION" : "" , "SEQUENCE" : "0" , "STATUS" : "CONFIRMED" , "SUMMARY" : "M L King Day" , "TRANSP" : "TRANSPARENT" }, { "DTSTART;VALUE=DATE" : "20130214" , "DTEND;VALUE=DATE" : "20130215" , "DTSTAMP" : "20111213T124028Z" , "UID" : "4ea01fceaa9f61bbacb7d7ba6@calendarlabs.com" , "CREATED" : "20111213T123901Z" , "DESCRIPTION" : "Visit http" , "LAST-MODIFIED" : "20111213T123901Z" , "LOCATION" : "" , "SEQUENCE" : "0" , "STATUS" : "CONFIRMED" , "SUMMARY" : "Valentine's Day" , "TRANSP" : "TRANSPARENT" } ] } ] }

API

Usage: ical2json [options] [FILES...] Options: - h, --help output usage information - r, --revert Revert JSON to ical - V, --version output the version number

Programmatic API