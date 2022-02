IBM Watson IoT Platform Javascript SDK

Installation

npm install @ wiotp / sdk --save

Usage

Application

import {ApplicationClient, ApplicationConfig} from '@wiotp/sdk' ; let appConfig = ApplicationConfig.parseEnvVars(); let appClient = new ApplicationClient(appConfig); appClient.connect(); appClient.disconnect();

Device

import {DeviceClient, DeviceConfig} from '@wiotp/sdk' ; let deviceConfig = DeviceConfig.parseEnvVars(); let deviceClient = new DeviceClient(deviceConfig); deviceClient.connect(); deviceClient.disconnect();

Gateway

import {GatewayClient, GatewayConfig} from '@wiotp/sdk' ; let gwConfig = GatewayConfig.parseEnvVars(); let gwClient = new GatewayClient(gwConfig); gwClient.connect(); gwClient.disconnect();

Development

Build

npm i npm run build

Publish