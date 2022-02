Iamport

아임포트는 특정 서비스와 국내 PG사와의 연동을 간편하게 연결해주는 서비스입니다. 이 모듈은 아임포트에서 제공하는 REST API를 Node.js®로 구현한 클라이언트입니다. 아임포트의 자세한 내용은 여기를 참고하시기 바랍니다.

Features

모든 함수는 Promise를 반환

Requirements

Installation

$ npm install

Usage

var Iamport = require ( 'iamport' ); var iamport = new Iamport({ impKey : 'your API key' , impSecret : 'your API Secret key' }); iamport.payment.getByImpUid({ imp_uid : 'your imp_uid' }).then( function ( result ) { }).catch( function ( error ) { }); iamport.payment.getByMerchant({ merchant_uid : 'your merchant_uid' }) iamport.payment.getByStatus({ payment_status : 'your payment_status' })

Available resources & methods

Where you see params it is a plain JavaScript object

certification

payment

subscribe

subscribe_customer

vbank

escrows

Contribution

이 프로젝트는 누구나 참여 가능합니다.

버그나 개선점 및 의견 등은 이슈 및 Pull Request를 활용해주세요.

