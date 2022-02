Parses IAB VAST tags into iab-vast-model objects.

Usage

import parseVAST from 'iab-vast-parser' const xmlStr = '<VAST version="3.0">...</VAST>' const vast = parseVAST(xmlStr)

API

parseVAST(xml[, options])

The parameter xml can be either an XML string, or a parsed VAST DOM Document or Element .

Currently, one option is supported: you can pass in a DOMParser instance via the domParser key. If you don't do so, a new DOMParser will be created on the fly.

Maintainers

License

MIT