Introduction

This is a middleware to be used with Node.js web frameworks like express or Fastify and also for Deno.

It's based on the deprecated i18next-express-middleware and can be used as a drop-in replacement. It's not bound to a specific http framework anymore.

To get started with server side internationalization, you may also have a look at this blog post also using using i18next-http-middleware.

Getting started

$ npm install i18next-http-middleware

wire up i18next to request object

var i18next = require ( 'i18next' ) var middleware = require ( 'i18next-http-middleware' ) var express = require ( 'express' ) i18next.use(middleware.LanguageDetector).init({ preload : [ 'en' , 'de' , 'it' ], ...otherOptions }) var app = express() app.use( middleware.handle(i18next, { ignoreRoutes : [ '/foo' ] }) ) app.get( 'myRoute' , (req, res) => { var lng = req.language var lngs = req.languages req.i18n.changeLanguage( 'en' ) var exists = req.i18n.exists( 'myKey' ) var translation = req.t( 'myKey' ) }) div = t( 'myKey' )

Fastify usage

var i18next = require ( 'i18next' ) var middleware = require ( 'i18next-http-middleware' ) var fastify = require ( 'fastify' ) i18next.use(middleware.LanguageDetector).init({ preload : [ 'en' , 'de' , 'it' ], ...otherOptions }) var app = fastify() app.register(i18nextMiddleware.plugin, { i18next, ignoreRoutes : [ '/foo' ] }) app.get( 'myRoute' , (request, reply) => { var lng = request.language var lngs = v.languages request.i18n.changeLanguage( 'en' ) var exists = request.i18n.exists( 'myKey' ) var translation = request.t( 'myKey' ) })

Deno usage

abc

import i18next from 'https://deno.land/x/i18next/index.js' import Backend from 'https://cdn.jsdelivr.net/gh/i18next/i18next-fs-backend/index.js' import i18nextMiddleware from 'https://deno.land/x/i18next_http_middleware/index.js' import { Application } from 'https://deno.land/x/abc/mod.ts' import { config } from "https://deno.land/x/dotenv/dotenv.ts" ; i18next .use(Backend) .use(i18nextMiddleware.LanguageDetector) .init({ backend : { loadPath : 'locales/{{lng}}/{{ns}}.json' , addPath : 'locales/{{lng}}/{{ns}}.missing.json' }, fallbackLng : 'en' , preload : [ 'en' , 'de' ] }) const port = config.PORT || 8080 const app = new Application() const handle = i18nextMiddleware.handle(i18next) app.use( ( next ) => ( c ) => { handle(c.request, c.response, () => {}) return next(c) } ) app.get( '/' , (c) => c.request.t( 'home.title' )) await app.start({ port })

ServestJS

import i18next from 'https://deno.land/x/i18next/index.js' import Backend from 'https://cdn.jsdelivr.net/gh/i18next/i18next-fs-backend/index.js' import i18nextMiddleware from 'https://deno.land/x/i18next_http_middleware/index.js' import { createApp } from 'https://servestjs.org/@v1.0.0-rc2/mod.ts' import { config } from "https://deno.land/x/dotenv/dotenv.ts" ; i18next .use(Backend) .use(i18nextMiddleware.LanguageDetector) .init({ backend : { loadPath : 'locales/{{lng}}/{{ns}}.json' , addPath : 'locales/{{lng}}/{{ns}}.missing.json' }, fallbackLng : 'en' , preload : [ 'en' , 'de' ] }) const port = config.PORT || 8080 const app = createApp() app.use(i18nextMiddleware.handle(i18next)) app.get( '/' , async (req) => { await req.respond({ status : 200 , headers : new Headers({ 'content-type' : 'text/plain' , }), body : req.t( 'home.title' ) }) }) await app.listen({ port })

add routes

app.post( '/locales/add/:lng/:ns' , middleware.missingKeyHandler(i18next)) app.get( '/locales/resources.json' , middleware.getResourcesHandler(i18next))

add localized routes

You can add your routes directly to the express app

var express = require ( 'express' ), app = express(), i18next = require ( 'i18next' ), FilesystemBackend = require ( 'i18next-fs-backend' ), i18nextMiddleware = require ( 'i18next-http-middleware' ), port = 3000 i18next .use(i18nextMiddleware.LanguageDetector) .use(FilesystemBackend) .init({ preload : [ 'en' , 'de' , 'it' ], ...otherOptions }, () => { i18nextMiddleware.addRoute( i18next, '/:lng/key-to-translate' , [ 'en' , 'de' , 'it' ], app, 'get' , (req, res) => { } ) }) app.use(i18nextMiddleware.handle(i18next)) app.listen(port, () => { console .log( 'Server listening on port' , port) })

or to an express router

var express = require ( 'express' ), app = express(), i18next = require ( 'i18next' ), FilesystemBackend = require ( 'i18next-fs-backend' ), i18nextMiddleware = require ( 'i18next-http-middleware' ), router = require ( 'express' ).Router(), port = 3000 i18next .use(i18nextMiddleware.LanguageDetector) .use(FilesystemBackend) .init({ preload : [ 'en' , 'de' , 'it' ], ...otherOptions }, () => { i18nextMiddleware.addRoute( i18next, '/:lng/key-to-translate' , [ 'en' , 'de' , 'it' ], router, 'get' , (req, res) => { } ) app.use( '/' , router) }) app.use(i18nextMiddleware.handle(i18next)) app.listen(port, () => { console .log( 'Server listening on port' , port) })

custom http server

Define your own functions to handle your custom request or response

middleware.handle(i18next, { getPath : ( req ) => req.path, getUrl : ( req ) => req.url, setUrl : ( req, url ) => req.url = url, getQuery : ( req ) => req.query, getParams : ( req ) => req.params, getBody : ( req ) => req.body, setHeader : ( res, name, value ) => res.setHeader(name, value), setContentType : ( res, type ) => res.contentType(type), setStatus : ( res, code ) => res.status(code), send : ( res, body ) => res.send(body) })

language detection

Detects user language from current request. Comes with support for:

path

cookie

header

querystring

session

Based on the i18next language detection handling: https://www.i18next.com/misc/creating-own-plugins#languagedetector

Wiring up:

var i18next = require ( 'i18next' ) var middleware = require ( 'i18next-http-middleware' ) i18next.use(middleware.LanguageDetector).init(i18nextOptions)

As with all modules you can either pass the constructor function (class) to the i18next.use or a concrete instance.

Detector Options

{ order : [ 'querystring' , 'cookie' , 'header' ], lookupQuerystring : 'lng' , lookupCookie : 'i18next' , lookupHeader : 'accept-language' , lookupHeaderRegex : /(([a-z]{2})-?([A-Z]{2})?)\s*;?\s*(q=([0-9.]+))?/gi , lookupSession : 'lng' , lookupPath : 'lng' , lookupFromPathIndex : 0 , caches : false , ignoreCase : true , cookieExpirationDate : new Date (), cookieDomain : 'myDomain' , cookiePath : '/my/path' , cookieSecure : true , cookieSameSite : 'strict' }

Options can be passed in:

preferred - by setting options.detection in i18next.init:

var i18next = require ( 'i18next' ) var middleware = require ( 'i18next-http-middleware' ) i18next.use(middleware.LanguageDetector).init({ detection : options })

on construction:

var middleware = require ( 'i18next-http-middleware' ) var lngDetector = new middleware.LanguageDetector( null , options)

via calling init:

var middleware = require ( 'i18next-http-middleware' ) var lngDetector = new middleware.LanguageDetector() lngDetector.init(options)

Adding own detection functionality

interface

module .exports = { name : 'myDetectorsName' , lookup : function ( req, res, options ) { return 'en' }, cacheUserLanguage : function ( req, res, lng, options ) { } }

adding it