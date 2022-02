Introduction

This is an i18next language detection plugin which is used to determine user language in the Electron.js application by applying an app.getLocale() method.

Installation

Source can be loaded via npm.

npm package npm install i18next-electron-language-detector

Usage

import i18next from 'i18next' import LanguageDetector from 'i18next-electron-language-detector' ; i18next .use(LanguageDetector) .init()

Note: On Windows you have to call it after the ready events gets emitted.