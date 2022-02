List of locales for i18n

Install

npm:

npm install i18n-locales

yarn:

yarn add i18n-locales

Usage

const locales = require ( 'i18n-locales' ); console .log( JSON .stringify(locales, null , 2 ));

[ "Cy-az-AZ" , "Cy-sr-SP" , "Cy-uz-UZ" , "Lt-az-AZ" , "Lt-sr-SP" , "Lt-uz-UZ" , "aa" , "ab" , "ae" , "af" , "af-ZA" , "ak" , "am" , "an" , "ar" , "ar-AE" , "ar-BH" , "ar-DZ" , "ar-EG" , "ar-IQ" , "ar-JO" , "ar-KW" , "ar-LB" , "ar-LY" , "ar-MA" , "ar-OM" , "ar-QA" , "ar-SA" , "ar-SY" , "ar-TN" , "ar-YE" , "as" , "av" , "ay" , "az" , "ba" , "be" , "be-BY" , "bg" , "bg-BG" , "bh" , "bi" , "bm" , "bn" , "bo" , "br" , "bs" , "ca" , "ca-ES" , "ce" , "ch" , "co" , "cr" , "cs" , "cs-CZ" , "cu" , "cv" , "cy" , "da" , "da-DK" , "de" , "de-AT" , "de-CH" , "de-DE" , "de-LI" , "de-LU" , "div-MV" , "dv" , "dz" , "ee" , "el" , "el-GR" , "en" , "en-AU" , "en-BZ" , "en-CA" , "en-CB" , "en-GB" , "en-IE" , "en-JM" , "en-NZ" , "en-PH" , "en-TT" , "en-US" , "en-ZA" , "en-ZW" , "eo" , "es" , "es-AR" , "es-BO" , "es-CL" , "es-CO" , "es-CR" , "es-DO" , "es-EC" , "es-ES" , "es-GT" , "es-HN" , "es-MX" , "es-NI" , "es-PA" , "es-PE" , "es-PR" , "es-PY" , "es-SV" , "es-UY" , "es-VE" , "et" , "et-EE" , "eu" , "eu-ES" , "fa" , "fa-IR" , "ff" , "fi" , "fi-FI" , "fj" , "fo" , "fo-FO" , "fr" , "fr-BE" , "fr-CA" , "fr-CH" , "fr-FR" , "fr-LU" , "fr-MC" , "fy" , "ga" , "gd" , "gl" , "gl-ES" , "gn" , "gu" , "gu-IN" , "gv" , "ha" , "he" , "he-IL" , "hi" , "hi-IN" , "ho" , "hr" , "hr-HR" , "ht" , "hu" , "hu-HU" , "hy" , "hy-AM" , "hz" , "ia" , "id" , "id-ID" , "ie" , "ig" , "ii" , "ik" , "io" , "is" , "is-IS" , "it" , "it-CH" , "it-IT" , "iu" , "ja" , "ja-JP" , "jv" , "ka" , "ka-GE" , "kg" , "ki" , "kj" , "kk" , "kk-KZ" , "kl" , "km" , "kn" , "kn-IN" , "ko" , "ko-KR" , "kr" , "ks" , "ku" , "kv" , "kw" , "ky" , "ky-KZ" , "la" , "lb" , "lg" , "li" , "ln" , "lo" , "lt" , "lt-LT" , "lu" , "lv" , "lv-LV" , "mg" , "mh" , "mi" , "mk" , "mk-MK" , "ml" , "mn" , "mn-MN" , "mr" , "mr-IN" , "ms" , "ms-BN" , "ms-MY" , "mt" , "my" , "na" , "nb" , "nb-NO" , "nd" , "ne" , "ng" , "nl" , "nl-BE" , "nl-NL" , "nn" , "nn-NO" , "no" , "nr" , "nv" , "ny" , "oc" , "oj" , "om" , "or" , "os" , "pa" , "pa-IN" , "pi" , "pl" , "pl-PL" , "ps" , "pt" , "pt-BR" , "pt-PT" , "qu" , "rm" , "rn" , "ro" , "ro-RO" , "ru" , "ru-RU" , "rw" , "sa" , "sa-IN" , "sc" , "sd" , "se" , "sg" , "si" , "sk" , "sk-SK" , "sl" , "sl-SI" , "sm" , "sn" , "so" , "sq" , "sq-AL" , "sr" , "ss" , "st" , "su" , "sv" , "sv-FI" , "sv-SE" , "sw" , "sw-KE" , "ta" , "ta-IN" , "te" , "te-IN" , "tg" , "th" , "th-TH" , "ti" , "tk" , "tl" , "tn" , "to" , "tr" , "tr-TR" , "ts" , "tt" , "tt-RU" , "tw" , "ty" , "ug" , "uk" , "uk-UA" , "ur" , "ur-PK" , "uz" , "ve" , "vi" , "vi-VN" , "vo" , "wa" , "wo" , "xh" , "yi" , "yo" , "za" , "zh" , "zh-CHS" , "zh-CHT" , "zh-CN" , "zh-HK" , "zh-MO" , "zh-SG" , "zh-TW" , "zu" ]

Tip

Use country-language or @cospired/i18n-iso-languages packages for further insight into localization and languages.

