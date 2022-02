Hypixel API • Reborn A feature-rich Hypixel API wrapper for Node.js



Requirements

For Node.js users >= v14.x.x

For TypeScript users >= v3.5

Installation & Usage

npm i hypixel-api-reborn

const Hypixel = require ( 'hypixel-api-reborn' ); const hypixel = new Hypixel.Client( 'API-KEY' ); hypixel.getPlayer( 'StavZDev' ).then( player => { console .log(player.level); }).catch( e => { console .error(e); }) hypixel.getGuild( 'name' , 'The Foundation' ).then( guild => { console .log(guild.level); }).catch( e => { console .error(e); })

