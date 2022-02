Hyphenates a camelcased CSS property name. For example:

backgroundColor => background-color

=> MozTransition => -moz-transition

=> msTransition => -ms-transition

=> color => color

Installation

$ npm install --save hyphenate-style-name

Usage

var hyphenateStyleName = require ( 'hyphenate-style-name' ) console .log(hyphenateStyleName( 'MozTransition' ))

License

BSD-3-Clause licensed. See LICENSE.