Get upload and download speeds for a hyperdrive archive.

Usage

var archive = hyperdrive( '.dat' ) var swarm = hyperdiscovery(archive) var speed = networkSpeed(archive, { timeout : 1000 }) setInterval( function ( ) { console .log( 'upload speed: ' , speed.uploadSpeed) console .log( 'download speed: ' , speed.downloadSpeed) }, 500 )

API

var speed = networkSpeed(archive, [opts])

archive is a hyperdrive archive.

is a hyperdrive archive. opts.timeout is the only option. Speed will be reset to zero after the timeout.

Archive upload speed across all peers.

Archive download speed across all peers.

License

MIT