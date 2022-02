hyperdiff

Find common, removed and added element between two collections.

Install

$ npm install hyperdiff --save

Usage

Using a flat Array :

const diff = require ( 'hyperdiff' ) const result = diff( [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ], [ 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 0 , 9 , 10 ] ) console .log(result)

Using an Array of Object 's (in this case you need to provide the unique id):

const diff = require ( 'hyperdiff' ) const result = diff( [ { id : 1 , name : 'a' }, { id : 2 , name : 'b' }, { id : 3 , name : 'c' }, { id : 4 , name : 'd' }, { id : 5 , name : 'e' } ], [ { id : 1 , name : 'a' }, { id : 2 , name : 'b' }, { id : 7 , name : 'e' } ], 'id' ) console .log(result)

It's also support multiple properties as id or provide a function .

Benchmark

❯ node bench.js simpleArrayDiff*1000: 143.742ms hyperDiff*1000: 80.234ms simpleArrayDiff*1000: 143.405ms hyperDiff*1000: 75.803ms

API

orig

Required

Type: array

First array for be compared.

dist

Required

Type: array

Second array for be compared. Notes the results are modeled from the second array.

ids

Type: string | array | function

In the case that you provide an Array of Object 's, you need to specify the key 's to be used as id .

