Elegant Hyper theme with bright colors

Install

hyper install hyper-snazzy

Tip

To get the exact same look as in the screenshot, you need to use the Pure prompt, Menlo font, and the zsh-syntax-highlighting plugin to have commands highlighted.

License

MIT © Sindre Sorhus