SDK介绍

本SDK基于es6开发,致力打造基于前端混合开发需求,支持微信小程序、H5、快应用、游戏Cocos、混合App等平台, 整个SDK,就dist目录下Bmob.*.js 这个文件即可使用全部功能,请使用最新版本。

安装使用

在小程序中使用 【微信小程序】【QQ小程序】【支付宝小程序】【头条小程序】

下载dist目录中的最新版本Bmob.*.js 然后在项目中引入

const Bmob = require ( '../dist/Bmob-1.0.1.min.js' );

在WEB端和Node中使用

npm包管理下载

npm install hydrogen-js-sdk

或

yarn add hydrogen-js-sdk

推荐使用 yarn 下载速度快

在Node中使用

import Bmob from 'hydrogen-js-sdk' Bmob.initialize( "你的Secret Key" , "你的API 安全码" );

在Vue中使用

import Vue from 'vue' import App from './App.vue' import Bmob from 'hydrogen-js-sdk' Vue.config.productionTip = false Bmob.initialize( "你的Secret Key" , "你的API 安全码" ); new Vue({ render : h => h(App), }).$mount( '#app' )

在React中使用

import React from 'react' ; import ReactDOM from 'react-dom' ; import './index.css' ; import App from './App' ; import * as serviceWorker from './serviceWorker' ; import Bmob from 'hydrogen-js-sdk' Bmob.initialize( "你的Secret Key" , "你的API 安全码" ); ReactDOM.render(<App />, document .getElementById( 'root' )); serviceWorker.unregister();

在HTML中使用

下载dist目录中的最新版本Bmob.*.js 然后在html中引入

< script src = "Bmob-2.2.0.min.js" > </ script > < script > Bmob.initialize( "你的Secret Key" , "你的API 安全码" ); </ script >

初始化

为了您的前端应用安全,SDK 2.0以上版本启用新的初始化key,新SDK请使用以下方式初始化,其他方法未变动

Bmob .initialize ( "你的Secret Key" , "你的API 安全码" );

API 安全码: 在应用功能设置,安全验证,API安全码自己设置

SDK版本 2.0.0 以下保留之前的初始化方法

Bmob .initialize ( "你的Application ID" , "你的REST API Key" );

具体详细开发可参照下面的开发文档

开发文档

https://bmob.github.io/hydrogen-js-sdk/#/?id=登陆

版本 v2.3.0

增加mediaCheckAsync媒体检查方法

支持文件上传名称用户自定义

版本 v2.2.51

增加Bmob.domain() 自定义域名

修复不是.com域名删除文件失败

版本 v2.2.5

Note:

修复nodejs环境提示签名错误

版本 v2.2.4

Note:

修复md5大小写压缩错误

版本 v2.2.3

Note:

微信小程序 imgSecCheck 支持检查违规并上传返回url

增加SDK数据安全

版本 v2.2.2

Note:

微信小程序增加校验一张图片是否含有违法违规内容(支持批量效验)

版本 v2.2.1

Note:

修复sdk在node环境下的一些问题

版本 v2.2.0

Note:

全面支持QQ小程序,小程序代码复用,替换最新bmob.js即可

版本 v2.1.0

Note:

修复初始变动导致SDK文件上传失败

增加获取openid新方法 Bmob.User.openId()

webSocket 请求改为 let BmobSocketIo =new Bmob.Socket('appkey') 初始化

版本 v2.0.0

Note:

SDK初始化变动,推出全新加密机制

增加debug调试模式 bmob.debug(tue) 可以打印请求相关信息

修复config文件在小程序下引入异常问题

版本 v1.7.1

Note:

编译后的的语法修改为es5

bmob.min.*.js文件增加版本信息、更新日期

版本 v1.7.0

Note:

支持今日头条小程序一键登陆

支持今日头条小程序access_token 获取

支持今日头条小程序文件上传等

版本 v1.6.7

Note:

修复nodejs XMLHttpRequest is not defined 的问题

版本 v1.6.6

Note:

增加今日头条小程序支持

修复nodejs 缺少依赖包axios需要手动引入一次问题

版本 v1.6.5

Note:

修复分组查询替换排序结果

版本 v1.6.4

Note:

增加小视频视频截图功能

增加解密小程序数据接口

调用云函数增加支持Bmob.run方法

版本 v1.6.3

Note:

修复快应用注册函数在特殊情况下,参数错乱问题

修复小程序文件上传路径返回字符串类型

增加登陆退出功能

版本 v1.6.2

Note:

修复relation类型不能排序

relation增加默认返回记录数

统计函数count,支持统计同时返回记录

版本 v1.6.1

Note:

修复relation只能关联用户表bug

版本 v1.6.0

Note:

修复上一个版本,增加分组查询导致普通查询失效bug

增加子查询使用文档

版本 v1.5.2

Note:

优化网络请求,去掉多余的为空参数

增加统计相关的查询功能

版本 v1.5.1

Note:

修复 or 查询失败的问题

版本 v1.5.0

Note:

auth 登陆授权函数,修改提示更人性化

修复openid多出双引号问题

版本 v1.4.4

Note:

Cocos Creator 开发工具在原有支持浏览器调试模式,增加模拟器模式

开发工具在原有支持浏览器调试模式,增加模拟器模式 增加小程序登陆 auth 函数登陆后,第二次调用,返回登陆信息

函数登陆后,第二次调用,返回登陆信息 修复修改表数据第二种方式会自动增加一个id字段bug

版本 v1.4.3

Note: 增加小程序检测违规内容方法 Bmob.checkMsg

增加查询 === 支持

版本 v1.4.2

Note: 修复所有语法支持 eslint

修复查询 == bug

版本 v1.4.1

Note: 增加地理位置相关操作

版本 v1.4.0

Note: 增加超级权限 MasterKey 功能

功能 增加后台数据库更新本地缓存也会自动更新函数 Bmob.User.updateStorage

增加更新用户表、本地缓存会自动更新功能

优化请求网络请求对象

版本 v1.3.1

Note: 优化 File 对象上传文件必须登录

对象上传文件必须登录 修复短信验证未传入手机号问题

更新文档获取用户列表描述问题

版本 v1.3.0

Note: 增加 Relation 一对多表关联

一对多表关联 增加 Relation 类型关联查询

类型关联查询 优化 Pointer 一对一表关联

一对一表关联 修复 include 查询一对一关联表的bug

查询一对一关联表的bug 修复条件查询时, count 方法查询返回所有数据

版本 v1.2.0

Note: 增加华为快应用 quick 支持

版本 v1.1.1

Note: 修复 set 方法类型判断错误

方法类型判断错误 增加文件上传 file 类型关联

版本 v1.1.0

Note: 增加服务端 nodejs 支持

版本 v1.0.2

Note: 修复 set 类型只能传字符串类型

类型只能传字符串类型 修复H5文件上传返回只返回连接

增加兼容小程序游戏SDK

版本 v1.0.1

Note: 增加 containedIn 方法,查询某一字段值在某一集合中的记录

方法,查询某一字段值在某一集合中的记录 增加 notContainedIn 方法来查询在集合外的目标对象

方法来查询在集合外的目标对象 增加 exists 方法,查询含有某一特定属性的对象

方法,查询含有某一特定属性的对象 增加 doesNotExist 方法,查询没有这一特定属性的对象

运行

npm install npm run dev

目录结构

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

功能列表

公共方法

获取一行数据

获取一行数据 修改一行数据

修改一行数据 删除一行数据

删除一行数据 增加一行数据

增加一行数据 删除字段的值

删除字段的值 字段原子计数器

字段原子计数器 条件查询

条件查询 复杂查询

复杂查询 数组操作

数组操作 查询数据列表

查询数据列表 地理位置查询

地理位置查询 注册

注册 登录

登录 手机验证码登陆

手机验证码登陆 验证Email

验证Email 修改密码

修改密码 查询用户

查询用户 短信验证码、发送、验证

短信验证码、发送、验证 文件(图片)上传

文件(图片)上传 文件删除 *

文件删除 * APP推送 *

APP推送 * 云函数调用

云函数调用 数据关联Pointer查询、增加

数据关联Pointer查询、增加 批量数据操作 增、删、改

批量数据操作 增、删、改 主人推送消息

主人推送消息 获取服务器时间

小程序方法

生成小程序二维码

生成小程序二维码 获取access_token

获取access_token 一键登录接口

一键登录接口 更新用户信息(更新缓存)

更新用户信息(更新缓存) 小程序支付

小程序支付 小程序模板消息

小程序模板消息 支付退款接口

公用网络请求库

web

nodejs

小程序

快应用

公用本地缓存处理

web

nodejs(无)

小程序

快应用

增强功能

Relation

Relation ACL

开发规范

请求链接路由放到config文件PARAMETERS变量 变量函数命令统一用英文,尽量优先参考Bmob目前 jssdk 相关名称。 开发一个函数功能,记得补上文档,具体请看文档模板 doc.md 操作数据库的函数语法在群里与队友商量确定

相关知识点

感谢