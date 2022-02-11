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hydrogen-js-sdk

by bmob
2.2.51 (see all)

Bmob 新版ES6 SDK, 新版语法整合微信小程序、快应用、H5等

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

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85

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169

Maintenance

Last Commit

9d ago

Contributors

7

Package

Dependencies

3

License

ISC

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

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Readme

bmob-js-sdk-es6

SDK介绍

本SDK基于es6开发，致力打造基于前端混合开发需求，支持微信小程序、H5、快应用、游戏Cocos、混合App等平台, 整个SDK，就dist目录下Bmob.*.js 这个文件即可使用全部功能，请使用最新版本。

安装使用

在小程序中使用 【微信小程序】【QQ小程序】【支付宝小程序】【头条小程序】

下载dist目录中的最新版本Bmob.*.js 然后在项目中引入

const Bmob = require('../dist/Bmob-1.0.1.min.js');

在WEB端和Node中使用

npm包管理下载

npm install hydrogen-js-sdk 


yarn add hydrogen-js-sdk

推荐使用 yarn 下载速度快

在Node中使用

// 引入
import Bmob from 'hydrogen-js-sdk'

// 初始化
Bmob.initialize("你的Secret Key", "你的API 安全码");

在Vue中使用

import Vue from 'vue'
import App from './App.vue'

// 引入
import Bmob from 'hydrogen-js-sdk'

Vue.config.productionTip = false

// 初始化
Bmob.initialize("你的Secret Key", "你的API 安全码");

new Vue({
  render: h => h(App),
}).$mount('#app')

在React中使用

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import './index.css';
import App from './App';
import * as serviceWorker from './serviceWorker';

// 引入
import Bmob from 'hydrogen-js-sdk'

// 初始化
Bmob.initialize("你的Secret Key", "你的API 安全码");

ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('root'));

serviceWorker.unregister();

在HTML中使用

下载dist目录中的最新版本Bmob.*.js 然后在html中引入

<script src="Bmob-2.2.0.min.js"></script>
<script>
// 初始化
Bmob.initialize("你的Secret Key", "你的API 安全码");
</script>

初始化

为了您的前端应用安全，SDK 2.0以上版本启用新的初始化key，新SDK请使用以下方式初始化，其他方法未变动

Bmob.initialize("你的Secret Key", "你的API 安全码");

API 安全码: 在应用功能设置，安全验证，API安全码自己设置

SDK版本 2.0.0 以下保留之前的初始化方法

Bmob.initialize("你的Application ID", "你的REST API Key");

具体详细开发可参照下面的开发文档

开发文档

https://bmob.github.io/hydrogen-js-sdk/#/?id=登陆

版本 v2.3.0

  • 增加mediaCheckAsync媒体检查方法
  • 支持文件上传名称用户自定义

版本 v2.2.51

  • 增加Bmob.domain() 自定义域名
  • 修复不是.com域名删除文件失败

版本 v2.2.5

Note:

  • 修复nodejs环境提示签名错误

版本 v2.2.4

Note:

  • 修复md5大小写压缩错误

版本 v2.2.3

Note:

  • 微信小程序 imgSecCheck 支持检查违规并上传返回url
  • 增加SDK数据安全

版本 v2.2.2

Note:

  • 微信小程序增加校验一张图片是否含有违法违规内容（支持批量效验）

版本 v2.2.1

Note:

  • 修复sdk在node环境下的一些问题

版本 v2.2.0

Note:

  • 全面支持QQ小程序，小程序代码复用，替换最新bmob.js即可

版本 v2.1.0

Note:

  • 修复初始变动导致SDK文件上传失败
  • 增加获取openid新方法 Bmob.User.openId()
  • webSocket 请求改为 let BmobSocketIo =new Bmob.Socket('appkey') 初始化

版本 v2.0.0

Note:

  • SDK初始化变动，推出全新加密机制
  • 增加debug调试模式 bmob.debug(tue) 可以打印请求相关信息
  • 修复config文件在小程序下引入异常问题

版本 v1.7.1

Note:

  • 编译后的的语法修改为es5
  • bmob.min.*.js文件增加版本信息、更新日期

版本 v1.7.0

Note:

  • 支持今日头条小程序一键登陆
  • 支持今日头条小程序access_token 获取
  • 支持今日头条小程序文件上传等

版本 v1.6.7

Note:

  • 修复nodejs XMLHttpRequest is not defined的问题

版本 v1.6.6

Note:

  • 增加今日头条小程序支持
  • 修复nodejs 缺少依赖包axios需要手动引入一次问题

版本 v1.6.5

Note:

  • 修复分组查询替换排序结果

版本 v1.6.4

Note:

  • 增加小视频视频截图功能
  • 增加解密小程序数据接口
  • 调用云函数增加支持Bmob.run方法

版本 v1.6.3

Note:

  • 修复快应用注册函数在特殊情况下，参数错乱问题
  • 修复小程序文件上传路径返回字符串类型
  • 增加登陆退出功能

版本 v1.6.2

Note:

  • 修复relation类型不能排序
  • relation增加默认返回记录数
  • 统计函数count，支持统计同时返回记录

版本 v1.6.1

Note:

  • 修复relation只能关联用户表bug

版本 v1.6.0

Note:

  • 修复上一个版本，增加分组查询导致普通查询失效bug
  • 增加子查询使用文档

版本 v1.5.2

Note:

  • 优化网络请求，去掉多余的为空参数
  • 增加统计相关的查询功能

版本 v1.5.1

Note:

  • 修复or查询失败的问题

版本 v1.5.0

Note:

  • auth 登陆授权函数，修改提示更人性化

  • 修复openid多出双引号问题

版本 v1.4.4

Note:

  • Cocos Creator 开发工具在原有支持浏览器调试模式，增加模拟器模式
  • 增加小程序登陆auth 函数登陆后，第二次调用，返回登陆信息
  • 修复修改表数据第二种方式会自动增加一个id字段bug

版本 v1.4.3

Note:

  • 增加小程序检测违规内容方法Bmob.checkMsg
  • 增加查询=== 支持

版本 v1.4.2

Note:

  • 修复所有语法支持eslint
  • 修复查询== bug

版本 v1.4.1

Note:

  • 增加地理位置相关操作

版本 v1.4.0

Note:

  • 增加超级权限MasterKey功能
  • 增加后台数据库更新本地缓存也会自动更新函数Bmob.User.updateStorage
  • 增加更新用户表、本地缓存会自动更新功能
  • 优化请求网络请求对象

版本 v1.3.1

Note:

  • 优化File对象上传文件必须登录
  • 修复短信验证未传入手机号问题
  • 更新文档获取用户列表描述问题

版本 v1.3.0

Note:

  • 增加Relation一对多表关联
  • 增加Relation类型关联查询
  • 优化Pointer一对一表关联
  • 修复include查询一对一关联表的bug
  • 修复条件查询时，count方法查询返回所有数据

版本 v1.2.0

Note:

  • 增加华为快应用quick支持

版本 v1.1.1

Note:

  • 修复set方法类型判断错误
  • 增加文件上传file类型关联

版本 v1.1.0

Note:

  • 增加服务端nodejs支持

版本 v1.0.2

Note:

  • 修复set 类型只能传字符串类型
  • 修复H5文件上传返回只返回连接
  • 增加兼容小程序游戏SDK

版本 v1.0.1

Note:

  • 增加containedIn方法,查询某一字段值在某一集合中的记录
  • 增加notContainedIn方法来查询在集合外的目标对象
  • 增加exists方法,查询含有某一特定属性的对象
  • 增加doesNotExist方法,查询没有这一特定属性的对象

运行

//安装依赖
npm install

//项目运行
npm run dev

目录结构

|-- index.html
|-- lib                   源码库文件
|   |-- app.js            导出文件
|   |-- axiosRequest.js   web请求库
|   |-- bmob.js           初始化文件
|   |-- common.js         短请求接口
|   |-- config.dev.js     测试配置文件
|   |-- config.js         配置文件
|   |-- dataType.js       类型判断
|   |-- error.js          错误警告
|   |-- file.js           文件操作
|   |-- pay.js            小程序支付
|   |-- query.js          数据操作
|   |-- request.js        请求判断
|   |-- sms.js            短信
|   |-- socket.js         实时通讯
|   |-- storage.js        缓存
|   |-- user.js           用户
|   |-- utils.js          公用函数
|   |-- webstorage.js     web缓存
|   |-- wxRequest.js      小程序请求库
|   |-- wxstorage.js      小程序缓存
|-- main.js               web调试入口

功能列表

公共方法

  • 获取一行数据
  • 修改一行数据
  • 删除一行数据
  • 增加一行数据
  • 删除字段的值
  • 字段原子计数器
  • 条件查询
  • 复杂查询
  • 数组操作
  • 查询数据列表
  • 地理位置查询
  • 注册
  • 登录
  • 手机验证码登陆
  • 验证Email
  • 修改密码
  • 查询用户
  • 短信验证码、发送、验证
  • 文件（图片）上传
  • 文件删除 *
  • APP推送 *
  • 云函数调用
  • 数据关联Pointer查询、增加
  • 批量数据操作 增、删、改
  • 主人推送消息
  • 获取服务器时间

小程序方法

  • 生成小程序二维码
  • 获取access_token
  • 一键登录接口
  • 更新用户信息（更新缓存）
  • 小程序支付
  • 小程序模板消息
  • 支付退款接口

公用网络请求库

  • web
  • nodejs
  • 小程序
  • 快应用

公用本地缓存处理

  • web
  • nodejs（无）
  • 小程序
  • 快应用

增强功能

  • Relation
  • ACL

开发规范

  1. 请求链接路由放到config文件PARAMETERS变量
  2. 变量函数命令统一用英文，尽量优先参考Bmob目前jssdk 相关名称。
  3. 开发一个函数功能，记得补上文档，具体请看文档模板 doc.md
  4. 操作数据库的函数语法在群里与队友商量确定

相关知识点

  1. 【链接】多对多关系BmobRelation学习笔记（js，微信小程https://www.zybuluo.com/z77/note/1114404
  2. API 接口文档 http://doc.bmob.cn/data/restful/index.html

感谢

  1. yanghuanrong https://github.com/yanghuanrong
  2. youngjuning https://github.com/youngjuning
  3. magic007 https://github.com/magic007
  4. BoolTrue https://github.com/BoolTrue

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