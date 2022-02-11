本SDK基于es6开发，致力打造基于前端混合开发需求，支持微信小程序、H5、快应用、游戏Cocos、混合App等平台, 整个SDK，就dist目录下Bmob.*.js 这个文件即可使用全部功能，请使用最新版本。
下载dist目录中的最新版本Bmob.*.js 然后在项目中引入
const Bmob = require('../dist/Bmob-1.0.1.min.js');
npm包管理下载
npm install hydrogen-js-sdk
或
yarn add hydrogen-js-sdk
推荐使用 yarn 下载速度快
在Node中使用
// 引入
import Bmob from 'hydrogen-js-sdk'
// 初始化
Bmob.initialize("你的Secret Key", "你的API 安全码");
在Vue中使用
import Vue from 'vue'
import App from './App.vue'
// 引入
import Bmob from 'hydrogen-js-sdk'
Vue.config.productionTip = false
// 初始化
Bmob.initialize("你的Secret Key", "你的API 安全码");
new Vue({
render: h => h(App),
}).$mount('#app')
在React中使用
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import './index.css';
import App from './App';
import * as serviceWorker from './serviceWorker';
// 引入
import Bmob from 'hydrogen-js-sdk'
// 初始化
Bmob.initialize("你的Secret Key", "你的API 安全码");
ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('root'));
serviceWorker.unregister();
在HTML中使用
下载dist目录中的最新版本Bmob.*.js 然后在html中引入
<script src="Bmob-2.2.0.min.js"></script>
<script>
// 初始化
Bmob.initialize("你的Secret Key", "你的API 安全码");
</script>
为了您的前端应用安全，SDK 2.0以上版本启用新的初始化key，新SDK请使用以下方式初始化，其他方法未变动
Bmob.initialize("你的Secret Key", "你的API 安全码");
API 安全码: 在应用功能设置，安全验证，API安全码自己设置
SDK版本 2.0.0 以下保留之前的初始化方法
Bmob.initialize("你的Application ID", "你的REST API Key");
具体详细开发可参照下面的开发文档
https://bmob.github.io/hydrogen-js-sdk/#/?id=登陆
- 增加mediaCheckAsync媒体检查方法
- 支持文件上传名称用户自定义
- 增加Bmob.domain() 自定义域名
- 修复不是.com域名删除文件失败
Note:
- 修复nodejs环境提示签名错误
Note:
- 修复md5大小写压缩错误
Note:
- 微信小程序 imgSecCheck 支持检查违规并上传返回url
- 增加SDK数据安全
Note:
- 微信小程序增加校验一张图片是否含有违法违规内容（支持批量效验）
Note:
- 修复sdk在node环境下的一些问题
Note:
- 全面支持QQ小程序，小程序代码复用，替换最新bmob.js即可
Note:
- 修复初始变动导致SDK文件上传失败
- 增加获取openid新方法
Bmob.User.openId()
- webSocket 请求改为
let BmobSocketIo =new Bmob.Socket('appkey')初始化
Note:
- SDK初始化变动，推出全新加密机制
- 增加debug调试模式 bmob.debug(tue) 可以打印请求相关信息
- 修复config文件在小程序下引入异常问题
Note:
- 编译后的的语法修改为es5
- bmob.min.*.js文件增加版本信息、更新日期
Note:
- 支持今日头条小程序一键登陆
- 支持今日头条小程序access_token 获取
- 支持今日头条小程序文件上传等
Note:
- 修复nodejs
XMLHttpRequest is not defined的问题
Note:
- 增加今日头条小程序支持
- 修复nodejs 缺少依赖包axios需要手动引入一次问题
Note:
- 修复分组查询替换排序结果
Note:
- 增加小视频视频截图功能
- 增加解密小程序数据接口
- 调用云函数增加支持Bmob.run方法
Note:
- 修复快应用注册函数在特殊情况下，参数错乱问题
- 修复小程序文件上传路径返回字符串类型
- 增加登陆退出功能
Note:
- 修复relation类型不能排序
- relation增加默认返回记录数
- 统计函数count，支持统计同时返回记录
Note:
- 修复relation只能关联用户表bug
Note:
- 修复上一个版本，增加分组查询导致普通查询失效bug
- 增加子查询使用文档
Note:
- 优化网络请求，去掉多余的为空参数
- 增加统计相关的查询功能
Note:
- 修复
or查询失败的问题
Note:
-
auth 登陆授权函数，修改提示更人性化
-
修复openid多出双引号问题
Note:
-
Cocos Creator开发工具在原有支持浏览器调试模式，增加模拟器模式
- 增加小程序登陆
auth函数登陆后，第二次调用，返回登陆信息
- 修复修改表数据第二种方式会自动增加一个id字段bug
Note:
- 增加小程序检测违规内容方法
Bmob.checkMsg
- 增加查询
===支持
Note:
- 修复所有语法支持
eslint
- 修复查询
==bug
Note:
- 增加地理位置相关操作
Note:
- 增加超级权限
MasterKey功能
- 增加后台数据库更新本地缓存也会自动更新函数
Bmob.User.updateStorage
- 增加更新用户表、本地缓存会自动更新功能
- 优化请求网络请求对象
Note:
- 优化
File对象上传文件必须登录
- 修复短信验证未传入手机号问题
- 更新文档获取用户列表描述问题
Note:
- 增加
Relation一对多表关联
- 增加
Relation类型关联查询
- 优化
Pointer一对一表关联
- 修复
include查询一对一关联表的bug
- 修复条件查询时，
count方法查询返回所有数据
Note:
- 增加华为快应用
quick支持
Note:
- 修复
set方法类型判断错误
- 增加文件上传
file类型关联
Note:
- 增加服务端
nodejs支持
Note:
- 修复
set类型只能传字符串类型
- 修复H5文件上传返回只返回连接
- 增加兼容小程序游戏SDK
Note:
- 增加
containedIn方法,查询某一字段值在某一集合中的记录
- 增加
notContainedIn方法来查询在集合外的目标对象
- 增加
exists方法,查询含有某一特定属性的对象
- 增加
doesNotExist方法,查询没有这一特定属性的对象
//安装依赖
npm install
//项目运行
npm run dev
|-- index.html
|-- lib 源码库文件
| |-- app.js 导出文件
| |-- axiosRequest.js web请求库
| |-- bmob.js 初始化文件
| |-- common.js 短请求接口
| |-- config.dev.js 测试配置文件
| |-- config.js 配置文件
| |-- dataType.js 类型判断
| |-- error.js 错误警告
| |-- file.js 文件操作
| |-- pay.js 小程序支付
| |-- query.js 数据操作
| |-- request.js 请求判断
| |-- sms.js 短信
| |-- socket.js 实时通讯
| |-- storage.js 缓存
| |-- user.js 用户
| |-- utils.js 公用函数
| |-- webstorage.js web缓存
| |-- wxRequest.js 小程序请求库
| |-- wxstorage.js 小程序缓存
|-- main.js web调试入口
公用本地缓存处理
增强功能
jssdk 相关名称。
doc.md
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