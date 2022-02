Pixi.js 5 / Haxe 4

-### Installation

haxelib install pixijs

Issues

Found any bug? Please create a new issue.

Demos

Usage

package basics; import pixi.core.Application; import pixi.core.graphics.Graphics; import pixi.core.textures.Texture; import pixi.core.sprites.Sprite; import js.Browser; class Main extends Application { var _bunny: Sprite ; var _graphic: Graphics ; public function new () { var options: ApplicationOptions = { width: Browser .window.innerWidth, height: Browser .window.innerHeight, backgroundColor: 0x006666 , transparent: true , antialias: false , }; super (options); ticker.add( function (delta){ _animate(delta); }); _bunny = new Sprite (Texture.from( "assets/basics/bunny.png" )); _bunny.anchor. set ( 0.5 ); _bunny.position. set ( 400 , 300 ); _graphic = new Graphics (); _graphic.beginFill( 0xFF0000 , 0.4 ); _graphic.drawRect( 200 , 150 , 400 , 300 ); _graphic.endFill(); stage.addChild(_graphic); stage.addChild(_bunny); Browser.document.body.appendChild(view); } function _ animate (e: Float ) { _bunny.rotation += 0.1 ; } static function main () { new Main (); } }

Licensing Information

This content is released under the MIT License.

Pixi.js is licensed under the MIT License.

Contributor Code of Conduct

Code of Conduct is adapted from Contributor Covenant, version 1.4