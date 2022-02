HumanToCron

var humanToCron = require ( 'human-to-cron' ); humanToCron( 'once each minute' ) humanToCron( 'each 2 minutes' ) humanToCron( 'each second' ) humanToCron( 'once each hour' ) humanToCron( 'once each day' ) humanToCron( 'once each month' ) humanToCron( 'once each 5 months' ) humanToCron( 'midnight' ) humanToCron( 'midnight each 2 minutes' ) humanToCron( 'once tuesday each 10 minutes' ) humanToCron( 'friday 15:44' ) humanToCron( 'august friday 15:44' )

Command line utility

$ npm i -g human-to-cron $ human-to-cron "once each 5 months"

See tests for full list of expressions