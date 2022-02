Convert number to a human readable string: 13500 → 13.5K .

Install

$ npm install human-number --save

Usage

const humanNumber = require ( 'human-number' ) humanNumber( 100 ) humanNumber( 1000 ) humanNumber( 1500 ) humanNumber( 10000 ) humanNumber( 10500 ) humanNumber( 100000 ) humanNumber( 100500 ) humanNumber( 1000000 ) humanNumber( 1500000 )

You can pass a mapper as second parameter:

const humanNumber = require ( 'human-number' ) humanNumber( 100 , n => Number .parseFloat(n).toFixed( 1 ))

License

human-number © Kiko Beats, released under the MIT License.

Authored and maintained by Kiko Beats with help from contributors.