QQBot

A Hubot adapter for QQ! And also A independence robot lives on the real world.

FYI: QQ is a instant messaging service widely used in china provided by Tencent.

基于WebQQ协议的QQ机器人。命令行工具,由不可思议的CoffeeScript提供支持。

DEMO 调戏用(测试和交流)QQ群:346167134

功能主治 Features

💪 登录和验证码支持

💪 支持好友,群,讨论组的接入

💪 插件化,目前支持消息的派发

💪 可作为hubot adapter使用

💪 提供HTTP API支持(比如群通知什么的都能做哦)

你可以用TA来

辅助管理群成员,比如自动清理刷屏用户啊(请自己实现)

聊天机器人(请自己实现AI)

部署机器人(请了解hubot的概念)

通知机器人(监控报警啊什么的,对于天天做电脑前报警还得通过邮件短信提醒多不直接呢)

Acts as Hubot Adapter

Add hubot-qq as a dependency in your hubots package.json

as a dependency in your hubots Run npm install in your hubots directory

in your hubots directory Run hubot with bin/hubot -a qq

Configurable Variables

HUBOT_QQ_ID HUBOT_QQ_PASS HUBOT_QQ_GROUP HUBOT_QQ_IMGPORT

On LINUX or OSX use export VARIABLE=VALUE to set environment variables.

独立作为机器人运行

执行 sudo npm install -g coffee-script 安装 CoffeeScript

安装 执行 npm install 更新依赖

更新依赖 配置一份你自己的 config.yaml

执行 ./main.coffee 让你的机器人躁起来~

部署

部署环境下请确保你的机器人是不需要验证码登录的,否则可能会无法长时间在线

我常用的命令 ./main.coffee nologin &>> tmp/dev.log & , 也可以使用进程管理工具比如 pm2 更省心

API

TODO GET http://localhost:port/stdin?token=(token)&value=(value)

改动

https://github.com/xhan/qqbot/blob/master/CHANGELOG.md

资料

TODO