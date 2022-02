httpx

http(s) module with power.

Installation

$ npm install httpx --save

Usage

; const httpx = require ( 'httpx' ); httpx.request( 'http://www.baidu.com/' ).then( ( response ) => { response.pipe(process.stdout); response.on( 'end' , () => { process.stdout.write( '

' ); }); }, (err) => { });

Or with co .

co( function * ( ) { var response = yield httpx.request( 'http://www.baidu.com/' ); response.pipe(process.stdout); response.on( 'end' , () => { process.stdout.write( '

' ); }); });

Or with async/await .

( async function ( ) { var response = await httpx.request( 'http://www.baidu.com/' ); response.pipe(process.stdout); response.on( 'end' , () => { process.stdout.write( '

' ); }); })();

API

url String | Object - The URL to request, either a String or a Object that return by url.parse.

String | Object - The URL to request, either a String or a Object that return by url.parse. options Object - Optional method String - Request method, defaults to GET . Could be GET , POST , DELETE or PUT . data String | Buffer | Readable - Manually set the content of payload. headers Object - Request headers. timeout Number - Request timeout in milliseconds. Defaults to 3000. When timeout happen, will return RequestTimeout . agent http.Agent - HTTP/HTTPS Agent object. Set false if you does not use agent. beforeRequest Function - Before request hook, you can change every thing here. compression Boolean - Enable compression support. Tell server side responses compressed data

Object - Optional

response Response - the Client response. Don't setEncoding() for the response.

Response - the Client response. Don't setEncoding() for the response. encoding String - Optional.

License

The MIT license