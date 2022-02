HTTP Link Header

Parse & format HTTP link headers according to RFC 8288

Install via npm

$ npm install --save http-link-header

Deviations from the RFC

Link Target

While RFC 8288, Section 3.1 states that relative URI-References MUST be resolved by the parsers – this library DOES NOT. This is due to the parser not having an input for the absolute or canonical URI of the related document. Currently there are no plans to add this, and it is left to the user whether or not to resolve relative URIs.

Usage

var LinkHeader = require ( 'http-link-header' )

Parsing a HTTP link header

var link = LinkHeader.parse( '<example.com>; rel="example"; title="Example Website", ' + '<example-01.com>; rel="alternate"; title="Alternate Example Domain"' ) > Link { refs : [ { uri : 'example.com' , rel : 'example' , title : 'Example Website' }, { uri : 'example-01.com' , rel : 'alternate' , title : 'Alternate Example Domain' }, ] }

Checking whether it has a reference with a given attribute & value

link.has( 'rel' , 'alternate' ) > true

Retrieving a reference with a given attribute & value

link.get( 'rel' , 'alternate' ) > [ { uri : 'example-01.com' , rel : 'alternate' , title : 'Alternate Example Domain' } ]

link.rel( 'alternate' ) > [ { uri : 'example-01.com' , rel : 'alternate' , title : 'Alternate Example Domain' } ]

Setting references

link.set({ rel : 'next' , uri : 'http://example.com/next' }) > Link { refs : [ { uri : 'example.com' , rel : 'example' , title : 'Example Website' }, { uri : 'example-01.com' , rel : 'alternate' , title : 'Alternate Example Domain' }, { rel : 'next' , uri : 'http://example.com/next' } ] }

Parsing multiple headers

var link = new LinkHeader() link.parse( '<example.com>; rel="example"; title="Example Website"' ) > Link { refs : [ { uri : 'example.com' , rel : 'example' , title : 'Example Website' }, ] } link.parse( '<example-01.com>; rel="alternate"; title="Alternate Example Domain"' ) > Link { refs : [ { uri : 'example.com' , rel : 'example' , title : 'Example Website' }, { uri : 'example-01.com' , rel : 'alternate' , title : 'Alternate Example Domain' }, ] } link.parse( '<example-02.com>; rel="alternate"; title="Second Alternate Example Domain"' ) > Link { refs : [ { uri : 'example.com' , rel : 'example' , title : 'Example Website' }, { uri : 'example-01.com' , rel : 'alternate' , title : 'Alternate Example Domain' }, { uri : 'example-02.com' , rel : 'alternate' , title : 'Second Alternate Example Domain' }, ] }

Handling extended attributes

link.parse( '</extended-attr-example>; rel=start; title*=UTF-8\'en\'%E2%91%A0%E2%93%AB%E2%85%93%E3%8F%A8%E2%99%B3%F0%9D%84%9E%CE%BB' )

> Link { refs : [ { uri : '/extended-attr-example' , rel : 'start' , 'title*' : { language : 'en' , encoding : null , value : '①⓫⅓㏨♳𝄞λ' } } ] }

Stringifying to HTTP header format

link.toString() > '<example.com>; rel=example; title="Example Website", <example-01.com>; rel=alternate; title="Alternate Example Domain"'

Speed

npm run benchmark