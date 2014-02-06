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http-codes

by Ariel Flesler
1.0.0 (see all)

Map of HTTP status messages to their code, based on Node's built-in mapping

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

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2.9K

GitHub Stars

10

Maintenance

Last Commit

8yrs ago

Contributors

0

Package

Dependencies

0

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

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Readme

node-http-codes

Description

Map of HTTP status messages to codes based on Node's built-in map in reverse.

Installation

Using npm:

$ npm install http-codes

Why use this over others like it

  • It's ultra simple, doesn't get simpler than this
  • It's based on Node's built-in map in reverse meaning it will auto-update if the built-in does.
  • It doesn't depend on other libraries and is not coded on CoffeeScript

The actual map

You can see the generated map by running:

$ npm test

As of right now (Node 0.10.22) this is the resulting map:

{ CONTINUE: 100,
  SWITCHING_PROTOCOLS: 101,
  PROCESSING: 102,
  OK: 200,
  CREATED: 201,
  ACCEPTED: 202,
  NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION: 203,
  NO_CONTENT: 204,
  RESET_CONTENT: 205,
  PARTIAL_CONTENT: 206,
  MULTI_STATUS: 207,
  MULTIPLE_CHOICES: 300,
  MOVED_PERMANENTLY: 301,
  MOVED_TEMPORARILY: 302,
  SEE_OTHER: 303,
  NOT_MODIFIED: 304,
  USE_PROXY: 305,
  TEMPORARY_REDIRECT: 307,
  BAD_REQUEST: 400,
  UNAUTHORIZED: 401,
  PAYMENT_REQUIRED: 402,
  FORBIDDEN: 403,
  NOT_FOUND: 404,
  METHOD_NOT_ALLOWED: 405,
  NOT_ACCEPTABLE: 406,
  PROXY_AUTHENTICATION_REQUIRED: 407,
  REQUEST_TIME_OUT: 408,
  CONFLICT: 409,
  GONE: 410,
  LENGTH_REQUIRED: 411,
  PRECONDITION_FAILED: 412,
  REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE: 413,
  REQUEST_URI_TOO_LARGE: 414,
  UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE: 415,
  REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE: 416,
  EXPECTATION_FAILED: 417,
  IM_A_TEAPOT: 418,
  UNPROCESSABLE_ENTITY: 422,
  LOCKED: 423,
  FAILED_DEPENDENCY: 424,
  UNORDERED_COLLECTION: 425,
  UPGRADE_REQUIRED: 426,
  PRECONDITION_REQUIRED: 428,
  TOO_MANY_REQUESTS: 429,
  REQUEST_HEADER_FIELDS_TOO_LARGE: 431,
  INTERNAL_SERVER_ERROR: 500,
  NOT_IMPLEMENTED: 501,
  BAD_GATEWAY: 502,
  SERVICE_UNAVAILABLE: 503,
  GATEWAY_TIME_OUT: 504,
  HTTP_VERSION_NOT_SUPPORTED: 505,
  VARIANT_ALSO_NEGOTIATES: 506,
  INSUFFICIENT_STORAGE: 507,
  BANDWIDTH_LIMIT_EXCEEDED: 509,
  NOT_EXTENDED: 510,
  NETWORK_AUTHENTICATION_REQUIRED: 511 }

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