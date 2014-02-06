Map of HTTP status messages to codes based on Node's built-in map in reverse.
Using npm:
$ npm install http-codes
You can see the generated map by running:
$ npm test
As of right now (Node 0.10.22) this is the resulting map:
{ CONTINUE: 100,
SWITCHING_PROTOCOLS: 101,
PROCESSING: 102,
OK: 200,
CREATED: 201,
ACCEPTED: 202,
NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION: 203,
NO_CONTENT: 204,
RESET_CONTENT: 205,
PARTIAL_CONTENT: 206,
MULTI_STATUS: 207,
MULTIPLE_CHOICES: 300,
MOVED_PERMANENTLY: 301,
MOVED_TEMPORARILY: 302,
SEE_OTHER: 303,
NOT_MODIFIED: 304,
USE_PROXY: 305,
TEMPORARY_REDIRECT: 307,
BAD_REQUEST: 400,
UNAUTHORIZED: 401,
PAYMENT_REQUIRED: 402,
FORBIDDEN: 403,
NOT_FOUND: 404,
METHOD_NOT_ALLOWED: 405,
NOT_ACCEPTABLE: 406,
PROXY_AUTHENTICATION_REQUIRED: 407,
REQUEST_TIME_OUT: 408,
CONFLICT: 409,
GONE: 410,
LENGTH_REQUIRED: 411,
PRECONDITION_FAILED: 412,
REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE: 413,
REQUEST_URI_TOO_LARGE: 414,
UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE: 415,
REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE: 416,
EXPECTATION_FAILED: 417,
IM_A_TEAPOT: 418,
UNPROCESSABLE_ENTITY: 422,
LOCKED: 423,
FAILED_DEPENDENCY: 424,
UNORDERED_COLLECTION: 425,
UPGRADE_REQUIRED: 426,
PRECONDITION_REQUIRED: 428,
TOO_MANY_REQUESTS: 429,
REQUEST_HEADER_FIELDS_TOO_LARGE: 431,
INTERNAL_SERVER_ERROR: 500,
NOT_IMPLEMENTED: 501,
BAD_GATEWAY: 502,
SERVICE_UNAVAILABLE: 503,
GATEWAY_TIME_OUT: 504,
HTTP_VERSION_NOT_SUPPORTED: 505,
VARIANT_ALSO_NEGOTIATES: 506,
INSUFFICIENT_STORAGE: 507,
BANDWIDTH_LIMIT_EXCEEDED: 509,
NOT_EXTENDED: 510,
NETWORK_AUTHENTICATION_REQUIRED: 511 }