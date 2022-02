htmlnano

Modular HTML minifier, built on top of the PostHTML. Inspired by cssnano.

Website Source (KB) html-minifier-terser@6.0.2 htmlnano@1.1.1 stackoverflow.blog 90 82 76 github.com 232 203 173 en.wikipedia.org 81 76 75 npmjs.com 43 40 38 tc39.es 6001 5465 5459 Avg. minify rate 0% 9% 13%

Documentation

https://htmlnano.netlify.app