htmlescape

Properly escape JSON for usage as an object literal inside of a <script> tag. Use htmlescape in place of JSON.stringify . For more info see JSON: The JavaScript subset that isn't.

Transformations

from to & \\u0026 > \\u003e < \\u003c \u2028 \\u2028 \u2029 \\u2029

Usage

var htmlescape = require ( 'htmlescape' ); htmlescape({ prop : 'value' });

Or in your templates: