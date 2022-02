html2js

simple html2js processer, i use it solve requirejs text crossdomain

Useage

html2js(source[, options])

Options:

mode : A string naming js code style. Optional. Possible values: undefined (default): keep space and carriage of source html compress : strip the extra spaces or carriage at the beginnings and ends of the lines format : format js code as spec

wrap : A string naming js code wrapper. Optional. Possible values: undefined (default): no wrapper amd : wrap with AMD commonjs : wrap with CommonJS

ignoreScriptTag : boolean to ignore fix split the script tag when writing it with document write. Defaults to false

Example

npm run example

test.html:

< div id = "i-am-a-id" > < div class = "i-am-a-class" > i am test </ div > </ div > < script > var test = 'test' ; alert(test); </ script >

test.html.js:

/** * html2js( source , { * mode: 'default' * wrap: 'amd' * }) */ define( function () { return '<div id="i-am-a-id">

<div class="i-am-a-class">

i am test

</div>

</div>

<script>

var test = \' test \ ';

alert(test);

</' + 'script>

' ;}); /** * html2js( source , { * mode: 'default' * wrap: 'commonjs' * }) */ module.exports = '<div id="i-am-a-id">

<div class="i-am-a-class">

i am test

</div>

</div>

<script>

var test = \' test \ ';

alert(test);

</' + 'script>

' ; /** * html2js( source , { * mode: 'default' * wrap: false * }) */ '<div id="i-am-a-id">

<div class="i-am-a-class">

i am test

</div>

</div>

<script>

var test = \' test \ ';

alert(test);

</' + 'script>

' /** * html2js( source , { * mode: 'format' * wrap: 'amd' * }) */ define( function () { return '' + '<div id="i-am-a-id">' + '<div class="i-am-a-class">' + 'i am test' + '</div>' + '</div>' + '<script>' + 'var test = \' test \ ';' + 'alert(test);' + '</' + 'script>' + '' ; }); /** * html2js( source , { * mode: 'format' * wrap: 'commonjs' * }) */ module.exports = '' + '<div id="i-am-a-id">' + '<div class="i-am-a-class">' + 'i am test' + '</div>' + '</div>' + '<script>' + 'var test = \' test \ ';' + 'alert(test);' + '</' + 'script>' + '' ; /** * html2js( source , { * mode: 'format' * wrap: false * }) */ '' + '<div id="i-am-a-id">' + '<div class="i-am-a-class">' + 'i am test' + '</div>' + '</div>' + '<script>' + 'var test = \' test \ ';' + 'alert(test);' + '</' + 'script>' + '' /** * html2js( source , { * mode: 'compress' * wrap: 'amd' * }) */ define( function () { return '<div id="i-am-a-id"><div class="i-am-a-class">i am test</div></div><script>var test = \' test \ ';alert(test);</' + 'script>' ;}); /** * html2js( source , { * mode: 'compress' * wrap: 'commonjs' * }) */ module.exports = '<div id="i-am-a-id"><div class="i-am-a-class">i am test</div></div><script>var test = \' test \ ';alert(test);</' + 'script>' ; /** * html2js( source , { * mode: 'compress' * wrap: false * }) */ '<div id="i-am-a-id"><div class="i-am-a-class">i am test</div></div><script>var test = \' test \ ';alert(test);</' + 'script>'

Test