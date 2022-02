List of standard HTML tags

It's just a couple of JSON files that can be used in any environment.

It intentionally leaves out obsolete tags.

Install

npm install html-tags

Usage

const htmlTags = require ( 'html-tags' ); console .log(htmlTags);

And void (self-closing) tags:

const voidHtmlTags = require ( 'html-tags/void' ); console .log(voidHtmlTags);

License

MIT © Sindre Sorhus