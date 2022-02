Converts Javascript Objects or Arrays to pretty HTML string for rendering in a browser.

Usage

Available as an npm module:

npm install html-stringify

Then:

var htmlStringify = require ( 'html-stringify' ); var myObj = { str : 'It formats strings, numbers, booleans and dates' , bool : true , date : new Date (), num : 42 , arr : [ 'And nested arrays / objects' , { key : 'value' } ] }; var output = htmlStringify(myObj);

For a client-side implementation, see react-domify